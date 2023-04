Die World Press Photo Foundation hat heute die vier Gewinner des World Press Photo Contest 2023 gekürt. Eine Jury wählte die besten Fotos aus über 60'000 Einreichungen aus, über 3752 Fotografinnen und Fotografen aus 127 Ländern nahmen teil.

Zum Pressefoto des Jahres gekürt wurde eine Aufnahme von Evgeniy Maloletka. Es zeigt eine hochschwangere Frau in Mariupol nach einem russischen Angriff auf eine Geburtsklinik im März 2022. Das Bild fange die Absurdität und den Schrecken des Krieges ein und werfe Licht auf die Ermordung künftiger Generationen von Ukrainerinnen und Ukrainern, so die Jury des renommiertesten Wettbewerbs.

Kategorie «Story of the Year»

Die Kategorie «Beste Story des Jahres» ehrt Bilder zu einer bestimmten Geschichte, die für Aufsehen sorgte.

Mads Nissen mit «The Price of Peace in Afghanistan»

Legende: Mads Nissen mit «The Price of Peace in Afghanistan» Weil sich die Familie kein Essen mehr leisten konnte, beschlossen die Eltern von Khalil Ahmad (15), seine Niere für 3'500 US-Dollar zu verkaufen. Seit der Operation leidet Khalil an chronischen Schmerzen. World Press Photo / Mads Nissen

Kategorie «Long-Term Project Award»

Hier wird ein Projekt zu einem einzigen Thema gewürdigt, das über mindestens drei verschiedene Jahre hinweg durchgeführt wurde.

Kategorie «Open Format Award»

In dieser Kategorie sind auch multimediale Einreichungen willkommen: Panoramen, Fotocollagen, interaktive Dokumentationen mittels VR-Technik und Dokumentarvideos von bis zu 15 Minuten.