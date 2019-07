Er gilt als Familienflüsterer. Als Guru der Gelassenheit. Als Sokrates unter den Pädagogen. So wird er auch in Erinnerung bleiben: Jesper Juul.

Wegweiser durch Familienalltag

Man glaubte es kaum, wenn man ihn sah. Er wirkte wie ein Vorortbeizer; unförmig, angegraut und rauchte Kette. Und doch war der Däne für Tausende von modernen Eltern eine Lichtgestalt ist, ein Wegweiser durch den Familienalltag, ein Leuchtturm, ein Leitwolf.

Sendehinweis Anlässlich des Todes wiederholen wir eine Sendung von Cornelia Kazis aus dem Jahr 2016: Radio SRF 2 Kultur, Kontext, 18 Uhr.

Juul war ein Liebhaber von Umwegen. Die ist er auch selber gegangen. Studiert hat er erst, als ihm das Jobben als Schiffsjunge, Betonarbeiter und Barkeeper zu blöd wurde. Dann entschied er sich für Religion und Geschichte. Noch immer nicht das, was ihn später zum Sokrates der Pädagogen machen sollte.

Vom Schiffsjungen zum Familienflüsterer

Auf den Geschmack seiner späteren beruflichen Passion kam er wohl, als er in einem Heim für schwere Jungs arbeitete. Dort kam er an seine Grenzen. Konfrontiert mit riesigen Wissenslücken, studierte er weiter und wurde zum Familientherapeuten.

Dabei verlor sich der Erfinder der Gleichwürdigkeit nie ausschliesslich im Privaten und Intimen. Immer schon hatte Jesper Juul einen scharfen sozialkritischen Blick.

Grosse Aha-Erlebnisse

Für den engagierten Dänen ist Schwerarbeit die Norm. Lange Zeit arbeitete er jedes Jahr drei Monate lang in Kroatien. Dort half er Flüchtlingsfamilien und Kriegsveteranen seelisch auf die Beine. 2004 gründete er das «Family Lab International», ein länderumspannendes Erziehungsberatungsnetz.

Die «Family Lab Schweiz» Chefin, Caroline Märki, sagt über Juul: « Man kann alle seine Bücher intus haben, aber wenn man ihn im Gespräch über Kinder und Eltern erlebt, hat man immer wieder grosse Aha-Erlebnisse.»

Bücher über Bücher

Jesper Juul war auch ein Vielschreiber. In sieben Jahren sind von dem Dänen 16 Bücher auf Deutsch erschienen. In allen ist viel zu lesen über elterliche Echtheit und kindliche Kompetenz, über persönliche Autorität und das «Nein aus Liebe», über Kooperation und Integrität, über Führung und Gleichwürdigkeit. Ein Begriff, der zu Denken gibt und weiter reicht als Gleichberechtigung und Gleichwertigkeit.

Verstummt, hatte aber viel zu sagen

Vor einigen Jahren warJesper Juul erlahmt und verstummt. Eine schwere Krankeit und ein chirurigischer Missgriff hatten ihn zum «Disabled» gemacht, zum Behinderten. Sprechen konnte er nicht mehr. Aber zu sagen hat er immer noch viel. Via E-Mail bot er Konsultationen an und brachte das Buch heraus: «Leitwölfe sein,- liebevolle Führung in der Familie».

Darin forderte er, dass Eltern ihre Verantwortung als Vorbilder und Leitfiguren sehr bewusst wahrnehmen sollten. Eine Abkehr vom Alltag auf Augenhöhe mit den Kindern? Der Tausendsassa unter den Pädagogen kontert: «Führung muss durchwoben sein von Empathie, Einsicht, Mut und dem Wunsch, viel von denen zu lernen, die man führt.»

Sendung: Radio SRF 2 Kultur, Kultur aktuell, 26.07.2019, 16:30 Uhr