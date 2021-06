Tauchen Sie ein in den Kampf für das Frauenstimmrecht

2021 feiert die Schweiz 50 Jahre Frauenstimmrecht. Zu diesem Jubiläum lanciert die SRG das interaktive Spiel «Anna1971», das den langen und steinigen Weg zur politischen Gleichberechtigung in der Schweiz aufzeigt.

«Anna1971» bietet dem Publikum die Möglichkeit, als fiktive 21-jährige Figur namens Anna in den Kontext der 1970er-Jahre einzutauchen und sich mit den Themen dieser Zeit auseinanderzusetzen. Was hat sich hierzulande seitdem geändert? Was hingegen noch immer nicht?