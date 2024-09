Ausstellungstipp

Legende: Zum Niederknien: Die Henri-Matisse-Retrospektive im Beyeler-Museum gibt tiefe Einblicke in das Schaffen des Grossmeisters. (Grand nu couché (Nu rose)) Succession H. Matisse / 2024, ProLitteris, Zurich / Mitro Hood

Matisse in Riehen. Was braucht man, wenn die Schlechtwettersaison einen Grauschleier über das Lebensgefühl legt? Licht und Farbe! Die Fondation Beyeler hält mit der Ausstellung «Matisse – Einladung zur Reise» das perfekte Antidot gegen den Winterblues parat. Henri Matisse, der Meister der Farben, reiste auf der Suche nach dem perfekten Licht of in den Süden: Italien, Marokko, Tahiti. Die Ausstellung zeigt, wie er sich inspirieren liess und immer wieder neu erfand. Beglückend! (Alice Henkes)

Ausstellungshinweis Box aufklappen Box zuklappen «Matisse – Einladung zur Reise» ist noch bis am 26. Januar 2025 in der Fondation Beyeler zu sehen.

Konzerttipp

Audio Bergwerkmusik: Beat Gysin bringt den Schiefer zum Singen 26:25 min, aus Kontext vom 20.09.2024. Bild: zVg / Beat Gysin abspielen. Laufzeit 26 Minuten 25 Sekunden.

Bergwerkmusik in Bex. Die Schweiz ist ein Bergwerkland. Wo einst Rohstoffe abgebaut wurden, wird nun gesungen und gespielt. In vier verschiedenen Minen wird das Stück Bergwerkmusik des Komponisten und Chemikers Beat Gysin aufgeführt. Ein umfassendes Rahmenprogramm ermöglicht unterschiedliche Herangehensweisen an die Musik: Künstlerinnengespräche, historische Führungen und Wanderungen machen das Projekt erlebbar. (Luca Bruno)

Veranstaltungshinweis Box aufklappen Box zuklappen Am 28. und 29. September wird das Salzwerk in Bex (VD) mehrfach bespielt.

Filmtipp

Legende: George Clooney und Brad Pitt geben in «Wolfs» zwar eine gute Figur ab – aber ohne Kinoflair macht der Streifen weniger Spass. Apple TV +

Situationskomik in «Wolfs». In den Nullerjahren war die Gleichung simpel: George Clooney + Brad Pitt = Kinohit. Heute hat das Starsystem ausgedient und die Streaming-Riesen bieten immer mehr ihrer Produktionen exklusiv auf den eigenen Plattformen an. So wird das kurzweilige Star-Vehikel «Wolfs», in dem Clooney und Pitt zu Partnern wider Willen werden, von Apple an die kurze Leine genommen. Für Leinwand-Lover ist das zum Heulen, da die beiden «Ocean’s»-Buddies darin zu alter Form auflaufen. Die smart konstruierte Situationskomik hätte im Kino noch besser funktioniert. (Selim Petersen)

Streaminghinweis Box aufklappen Box zuklappen «Wolfs» ist ab dem 27.9.2024 bei Apple TV+ zum Streamen verfügbar.

Literaturtipp

Audio «Alle wissen hier alles»: Ist dem wirklich so? 03:40 min, aus Kultur-Aktualität vom 11.09.2024. Bild: Piper/SRF abspielen. Laufzeit 3 Minuten 40 Sekunden.

Grauen im Sommer. Der neue Roman von Mareike Krügel spielt in einem Dorf in Norddeutschland. Flache Felder, ein heisser Sommer. In «Alle wissen hier alles» beschreibt Krügel aber keine Idylle, sondern ein zwischenmenschliches Grauen. Zumindest empfindet das die Hauptfigur Martina so. Sie wittert in ihrem Umfeld nur Böses. Das tote Tier auf der Fussmatte, die kaputten Autoreifen – alles Zufälle, oder ist Martina tatsächlich in Gefahr? Beim Lesen steht man auf wackeligem Boden. Genau das macht diesen Roman so spannend. (Katja Schönherr)

Buchhinweis Box aufklappen Box zuklappen Mareike Krügel: «Alle wissen hier alles». Piper, 2024.

Albumtipp

Audio Sounds! Album der Woche: Anna Erhard «Botanical Garden» 01:49:23 min, aus Sounds! vom 23.09.2024. Bild: Noel Richter abspielen. Laufzeit 1 Minute 49 Sekunden.

Ein Bikini im Spa. Sie ist die zurzeit wohl erfolgreichste Schweizer Künstlerin in Grossbritannien. Die Radiostationen der BBC spielen Anna Erhards Tracks rauf und runter, die London-, Glasgow- und Manchester-Konzerte ihrer kommenden Europatour sind bereits ausverkauft. Das Geheimrezept der in Berlin lebenden Songwriterin aus Chur? Ihr Humor. Und diesem begegnet man auch auf ihrem dritten Album wieder an jeder Ecke. Egal ob im Song über das vergessene Bikini-Oberteil im Spa, oder bei ihrer Kampfansage gegen die Blue Man Group: überall ist mindestens ein Augenzwinkern dabei. (Luca Bruno)

