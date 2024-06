Kulturtipps der Woche Fünf Empfehlungen zum Dahinschmelzen

Konzerttipp

Starke Gefühle im Bollwerk: Eine Festung aus den 1490er-Jahren in Fribourg ist Schauplatz für das interdisziplinäre Avantgarde-Festival Belluard Bollwerk. Zeitgenössische Musik und die darstellenden Künste treffen dort seit 50 Jahren jeden Sommer auf fruchtbaren Boden. Aus dem Musikprogramm sticht die kanadische Singer-Songwriterin Myriam Gendron hervor. Erst vor kurzem veröffentlichte sie das Album «Mayday». Sie verarbeitet darin den Tod ihrer Mutter. Ihre Songs sind von Trauer und Sanftheit geprägt. (Leonard Schultsz)

Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Festival Belluard Bollwerk: 27. Juni–6. Juli in Freiburg; Konzert von Myriam Gendron am 03. Juli.

Literaturtipp

Legende: Weder kitschig noch belehrend: Der Dachs zeigt auf liebevolle Art, wie schön die Freude der anderen sein kann. Atlantis Verlag

Ein Ort für die liebsten Dinge: Der Dachs räumt seine Höhle auf. Und entdeckt dabei Dinge, die ihm viel bedeuten, die er aber eigentlich nicht mehr braucht. Wohin also damit? Er beschliesst, für die liebgewordenen Sachen ein Grab zu schaufeln, damit er einen Ort hat, an denen er sie immer besuchen kann. Auf dem Weg dahin merkt er aber, dass seine Dinge anderen sehr viel bedeuten.

Ein wunderbar illustriertes Bilderbuch, das weder kitschig noch belehrend ist, sondern liebevoll zeigt, wie schön es sein kann, wenn andere sich freuen – und dass Dinge ihren Wert nicht einfach verlieren, wenn man sie nicht mehr hat. (Britta Spichiger)

Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Lorenz Pauli / Kathrin Schärer: «Der Ort der lieben Dinge», Atlantis Kinderbuch, 2023. Für Kinder ab 4 Jahren.

Ausstellungstipp

Legende: Werke des belgischen Comiczeichners François Schuiten sind derzeit in Delément zu bestaunen. Imago Images / Reporters

Fantastische Panoramen: Ein Bild sagt mehr als tausend Worte – so lautet ein gängiges Sprichwort. Dass dem tatsächlich so ist, beweist zurzeit eine Comic-Ausstellung in der malerischen Altstadt von Delémont. Dort sind zwei Monate lang Zeichnungen und Comics von internationalen und von Schweizer Comic-Künstlerinnen und Künstlern unter freiem Himmel zu sehen. Absolutes Highlight der Ausstellung: die fantastischen Stadtpanoramen des belgischen Comiczeichners François Schuiten, die teilweise im Original zu bestaunen sind. (Igor Basic)

Hinweis Box aufklappen Box zuklappen «Les Jardins du Dessin» in Delémont, bis 11. August.

Albumtipp

Legende: Neue Songs aus alten Ideen: Evelinn Trouble liefert ihr sechstes Album «Seans Indicators». Hannah Gottschalk

Evelinn Trouble hat ausgemistet: Sie wollte nur Platz auf den Festplatten schaffen, dann fand sie während dem Aufräumen den Rhythmus. Alle sechs Wochen entstand aus den liegengebliebenen Ideen ein fertiger Song. Die Deadlines liessen die Zürcherin fliessen, fantasieren und verzweifeln: «Wie ein Killer in einer Crime Show, diese Pinnwand mit Fotos und Schnur, psycho, verwirrt, chaotisch.»

Audio Sounds! Album der Woche & Interview: Evelinn Trouble «Season Indicators» 01:44:41 min, aus Sounds! vom 24.06.2024. Bild: zvg abspielen. Laufzeit 1 Minute 44 Sekunden.

Jetzt erscheinen die Werke gesammelt als «Season Indicators». Es sind – typisch Trouble – düstere Popsongs mit versteckten Experimenten und grossen Momenten. Und diesmal auch mit prominenten Gästen: Faber und Dino Brandão sind auf dem Album zu hören. (Andreas Rohrer)

Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Evelinn Trouble: «Season Indicators» gibt's digital und auf Vinyl.

Filmtipp

Legende: Zwei Nachbarinnen werden in «Mothers' Instinct» von besten Freundinnen zu Kontrahentinnen. Ascot Elite

Eine irre 60er-Ausstattungsorgie: Als der kleine Sohn der einen zu Tode stürzt, werden zwei Nachbarinnen von besten Freundinnen zu Kontrahentinnen. «Mothers' Instinct» ist sträflich einfach gestrickt. Aber geadelt wird das böse Spiel mit der mütterlichen Versagensangst von den Darstellerinnen Jessica Chastain und Anne Hathaway in einer Ausstattungsorgie, die dem Fundus der TV-Serie «Mad Men» entliehen scheint: Kleider, Autos, Häuser, Drinks. Der surreale weisse Mittelklasse-Luxus der frühen 1960er-Jahre sorgt für eine von materiellen Sorgen ungestörte Spielwelt. Das ist prächtig anzuschauen und – Thank you, Ladies! – immerhin so irr, dass die Sache erst im Rückblick verpufft. (Michael Sennhauser)

Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Kinostart: 27. Juni 2024