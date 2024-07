Albumtipp

Legende: Verwunschene Sounds: Von Mexico-Stadt aus erforscht Mabe Fratti mit ihren Cello-Klängen das Ungewisse – und Lenny Kravitz. Mabe Fratti

Verwirrspiel mit Cello: «Ich mag es seltsam und düster», erklärt Mabe Fratti ihren verwunschenen und hypnotisierenden Sound. Die Experimentalkünstlerin und Cellistin aus Mexiko City erforscht auf dem vierten Album «Sentir Que No Sabes» das Ungewisse, verbindet Jazz, Pop und Elektroakustik und ruft die Geister von Björk, Rosalía und Lenny Kravitz. Wie? Etwa der Lenny Kravitz! Tatsächlich: «Er ist so gut. Ich liebe seine ruhigen, romantischen Songs. Der Groove inspiriert mich. Ich habe jetzt tatsächlich einen Song nach ihm benannt.» Direkt hören kann man das – wie so vieles auf diesem Verwirrwerk – nicht. Aber da ist etwas dran. Und dieses etwas zu suchen, macht Mabe Fratti spannend. (Andreas Rohrer)

Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Mabe Fratti: «Sentir Que No Sabes». Unheard of Hope. 2024.

Bühnentipp

Legende: Vor grandioser Kulisse: Rötele (Fabienne Hadorn) plagt sich mit Dürre, Benachteiligungen und einer gespaltenen Dorfgemeinschaft – am Freilichtmuseum Ballenberg. Markus Flück

Teuflisch rot und beharrlich: «Bärner Gringe» handelt von der armen Magd Rötele, die wegen ihrer knallroten Haare vom Dorf verspottet wird. Doch sie wehrt sich, auch als eine Dürre übers Land zieht und ihr Mann stirbt. Sie bleibt. Anders der Verdingbub Fritz. Er muss gehen, schafft den Aufstieg und kehrt als Regierungsrat zurück. Inspiriert ist das Stück von Erzählungen des Emmentaler Dichters Simon Gfeller (1868–1943). Auf der Bühne des Landschaftstheaters Ballenberg tritt auch die Figur Simon Gfeller auf und ein Chor besingt das Geschehen. So erzählt «Bärner Gringe» vom Fremdsein und befragt das soziale Miteinander. (Fabienne Naegeli)

Hinweis Box aufklappen Box zuklappen «Bärner Gringe» läuft vom 3. Juli bis zum 24. August am Landschaftstheater Ballenberg.

Literaturtipp

Legende: Alte Bekannte: US-Autor Richard Russo kehrt er zurück zu seinen Figuren aus «Ein grundzufriedener Mann» und «Ein Mann der Tat» und zeichnet das Porträt einer Arbeitergemeinde im Wandel. Getty Images / David Levenson / Kontributor

Empathisch und unverkitscht: Haben Sie Lust auf einen literarischen Abstecher in eine US-amerikanische Kleinstadt? Wenn ja, ist Richard Russo der ideale Reiseführer. Auch in seinem neuesten Roman «Von guten Eltern» erzählt er von Menschen, die mit Arbeitslosigkeit und Rassismus konfrontiert sind, aber allen wirtschaftlichen und politischen Widerständen zum Trotz für ein gutes Leben kämpfen. Es gefällt, wie Russo Probleme beim Namen nennt und doch voller Empathie zeigt, dass es nie zu spät ist, um nochmals neu anzufangen. (Britta Spichiger)

Buchhinweis Box aufklappen Box zuklappen Richard Russo: «Von guten Eltern». Aus dem Englischen von Monika Köpfer. 576 Seiten. DuMont Verlag, 2024.

Konzerttipp

Legende: Internationaler Magnet: Das Jugendmusik-Festival lockt Amateur-Musizierende im Alter zwischen 9 und 25 Jahren aus aller Welt – und zählt so stattliche 250 Orchester in den vergangenen 33 Jahren. Welt Jugendmusik Festivals Zürich

Stadtfüllende Klänge: Gute Nachrichten für alle, die im EM-Fieber sind: Nächstes Wochenende findet mit dem «Welt Jugendmusik Festival» sogar eine Art musikalischer Heim-WM in Zürich statt. 65 Jugendmusikvereine aus elf verschiedenen Ländern musizieren um die Wette – und laden alle Blasmusik-Fans zum Zuhören und Mitfiebern ein. Daneben gibt’s ein reiches Rahmenprogramm mit Gala-Konzerten im Kunsthaus und der Tonhalle, Open Air-Musik auf der Rathausbrücke und einem Festumzug mit 20 Formationen entlang der Bahnhofstrasse. (Elisabeth Kalnein)

Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Das Welt Jugendmusik Festival findet vom 11. bis 14. Juli in Zürich statt. Der Eintritt zu den Anlässen ist frei.

Filmtipp

Irritation als Konzept: Yorgos Lanthimos inszeniert fünf Stars, darunter seinen «Poor Things»-Darling Emma Stone, in drei unabhängigen Episodenfilmen in komplett unterschiedlichen Rollen. Im Zentrum aller Episoden steht die Unterwerfung einzelner Menschen unter andere, in drei verschiedenen sozialen Hingabe-Systemen: im Arbeitsverhältnis, in der Ehe und in der Religion. Einmal mehr setzt der Regisseur dabei auf unverschämten Sex und auf blutige Momente, um die Absurdität seiner Konstellationen auf die Spitze zu treiben. Was diesmal fehlt, ist die Barmherzigkeit. Die gezeigten «Arten von Freundlichkeit» sind so clever wie bösartig. (Michael Sennhauser)

Hinweis Box aufklappen Box zuklappen «Kinds of Kindness» ist seit dem 4. Juli in den Deutschschweizer Kinos zu sehen.