Literaturtipp

Zum Einstimmen auf die Fussball-EM: Fussball ist mehr als ein Spiel. Fussball spiegelt die Gesellschaft wider. So ist das auch mit dem einzigen Spiel zwischen der DDR und der BRD, dem legendären 1:0-Sieg der DDR an der Fussball-WM 1974 ausgerechnet in Westdeutschland. Der Journalist und Buchautor Ronald Reng nimmt das Spiel zum Ausgangspunkt für eine Geschichte der frühen 70er-Jahre und greift dafür auf die Erfahrungen vieler Menschen zurück, die etwas mit diesem Spiel zu tun hatten. Von Günter Netzer bis zu Günter Guillaume. (Michael Luisier)

Buchhinweis Box aufklappen Box zuklappen Ronald Reng: «1974 – Eine deutsche Begegnung. Als die Geschichte Ost und West zusammenbrachte». Piper, 2024.

Filmtipp

Für alle, die lieber Filme als Fussball schauen: Elf Oscars hat Pixar in der Sparte «Bester animierter Spielfilm» bis dato gewonnen. 2016 wurde diese Ehre auch «Inside Out» zuteil. Die Stars des kunterbunten Kassenhits waren Gefühle, die wir alle kennen: Freude, Angst, Wut, Ekel und Kummer. Nun gesellen sich vier neue Bekannte hinzu: Zweifel, Neid, Peinlichkeit und – mais oui – l’ennui. Ausgerechnet die mit französischem Akzent auftretende Langeweile unterhält blendend. Für einmal also keine furchtbar ermüdende Fortsetzung. Au contraire: «Inside Out 2» ist der lustigste Pixar-Film seit langem. (Selim Petersen)

Kinohinweis Box aufklappen Box zuklappen «Inside Out 2» läuft seit dem 12. Juni 2024 in den Kinos der Deutschschweiz.

Ausstellungstipp

Lieber Kunst, anstatt schwitzende Männer: Weizenfelder auf dem Messeplatz, ein Gorilla unterm Pult und ein Betonschiff in einem Video. 286 Galerien aus aller Welt, darunter 22 Newcomer, ausserdem ein Kunst-Parcours im Stadtgebiet und ein Social Club auf dem Bruderholz sowie mehrere Satelliten-Messen, zahlreiche Begleit-Ausstellungen und Parallel-Events: Mehr Kunst kann man eigentlich nicht in eine Woche quetschen. Kunstfans können tief in die Art Basel eintauchen und geniessen. Alle anderen: abwarten. (Alice Henkes)

Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Die Art Basel findet bis am 16. Juni 2024 in der Messe Basel statt.

Konzerttipp

Legende: Gegen die Macht des Elfenzaubers ist auch der Fussball machtlos. Konzert und Theater St. Gallen / Ludwig Olah

Elfenzauber widersteht niemand, nicht mal während der EM: Frei nach Shakespeares Sommernachtstraum überschlagen sich in «The Fairy Queen» von Henry Purcell die Ereignisse: Elfen haben Ehekrach, eine Zauberblume sorgt für Liebeswirren, ein Kobold treibt Schabernack mit den Menschen. Der Zauberwald, in dem sich all das zuträgt, liegt im Süden vom Kanton St. Gallen, am Flumserberg: Dort bringt Regisseurin Anna Bernreiter «The Fairy Queen» auf die Open-Air-Bühne, auf 1400 Metern. Hochlaufen muss aber niemand: Die Gondelfahrt ist im Opernticket inbegriffen. (Elisabeth Kalnein)

Konzerthinweis Box aufklappen Box zuklappen «The Fairy Queen» von Henry Purcell bei den St. Galler Festspielen. Regie: Anna Bernreiter. Dirigat: Corinna Niemeyer. Die Premiere findet am Freitag, 21. Juni statt. Weitere Vorstellungen bis zum 6. Juli.