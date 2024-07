Filmtipp

Mythos Mondlandung? Eine Marketing-Expertin poliert das Image der Nasa auf, inszeniert mit einem exzentrischen Regisseur eine Backup-Version der Mondlandung und verführt den Leiter der Mondmission. Irrwitzig, charmant und herzerwärmend liefert «Fly Me to the Moon» eine Alternative davon, wie es bei einem der wichtigsten geschichtlichen Ereignisse des 20. Jahrhunderts hätte zu- und hergehen können. Scarlett Johansson und Channing Tatum bilden das Romantic-Comedy-Duo, von dem wir nicht wussten, dass wir es brauchen. (Ann Mayer)

Filmhinweis Box aufklappen Box zuklappen Kinostart in der Deutschschweiz am 11.7.2024.

Bühnentipp

Legende: Das Motto «Einer für alle und alle für einen» passt perfekt zum Welttheater: Die Hingabe und der Gemeinsschaftssinn der Einsiedler Bevölkerung machen das barocke Theaterstück erst zu einem lebendigen Schauspiel. KEYSTONE / URS FLUEELER

Auf zu neuen Theater-Sphären: Nach elf Jahren Pause ist es endlich wieder so weit. Direkt vor der opulenten Kulisse der Klosterkirche finden noch bis September Vorstellungen von Lukas Bärfuss’ Neufassung des «Einsiedler Welttheaters» statt. Die Auseinandersetzung mit der Tradition ist dabei zentral. Und wer noch tiefer in die Theatergeschichte eintauchen will, kann vor dem Freilichtspektakel im Museum Fram den Theaterpionier Oskar Eberle (1902 – 1956) kennenlernen. Er hat das Welttheater Einsiedeln in den 30er- und 50er-Jahren viermal inszeniert. Die Wanderausstellung über den Theaterpionier Oskar Eberle (1902 – 1956) ist bis 27. Juli in Einsiedeln zu sehen. (Dagmar Walser)

Vorstellungshinweis Box aufklappen Box zuklappen Die Vorstellungen des Einsiedler Welttheaters finden noch bis zum 7. September 2024 statt.

Albumtipp

Legende: Das neue Album des kongolesische Kolllektiv KOKOKO! fängt die Stimmung auf den Strassen von Kinshasa ein. KOKOKO!

Upgespacte Beats! Überdrehte Lautsprecher, scheppernde Mikros, wildes Gehupe und schweisstreibende Tanzakrobatik: Das kongolesische Kollektiv KOKOKO! kanalisiert auf «BUTU» (=die Nacht auf Lingala) das hektische Treiben des Nachtlebens in ihrer Heimatstadt. Strassenlärm, Perkussion mit Müll und Alltagsdingen. Tradition und Futurismus lassen die Wut und Euphorie der lokalen Jugend durch die Boxen donnern. Ein horizonterweiternder Höllenritt. (Andreas Rohrer)

Literaturtipp

Legende: Seit 2019 ist Saša Stanišić ein Name im Literaturkosmos: Der deutsch-bosnische Autor gewann den Deutschen Literaturpreis mit seinem Roman «Herkunft». IMAGO IMAGES / FUTURE IMAGE

Was für ein galaktischer Titel: «Möchte die Witwe angesprochen werden, platziert sie auf dem Grab die Giesskanne mit dem Ausguss nach vorne». Allein damit hat Saša Stanišić eine Geschichte erzählt. Liest man diesen Erzählband, dann kann man nicht anders, als fest daran zu glauben: Das gute Leben ist möglich. Daran glauben auch die Reinigungskraft in Wien, für die plötzlich die Zeit stillsteht. Der Vater, der daran verzweifelt, dass ihn sein achtjähriger Sohn beim Memory schlägt. Oder die Ausländerjungs, die sich einen «Anproberaum fürs Leben» wünschen. Was das genau ist? Lesen Sie dieses irrsinnig witzige und fantastische Buch! (Tim Felchlin)

Buchhinweis Box aufklappen Box zuklappen Saša Stanišić: «Möchte die Witwe angesprochen werden, platziert sie auf dem Grab die Giesskanne mit dem Ausguss nach vorne». Luchterhand, 2024.

Konzerttipp

Music of a Silent World: Wenn die Stimmen eines Chores zu einer Einheit verschmelzen, dann geschieht Magisches. Das Vokalensemble Chanticleer aus San Francisco schafft genau das und macht kommenden Dienstag am Stimmen-Festival in Lörrach Halt. Ursprünglich als Ensemble für Renaissance-Musik gegründet, deckt der Chor heute ein breites Spektrum von Klassik, über Jazz bis Gospel ab. Ihre Studioproduktionen wurden schon zweimal mit einem Grammy ausgezeichnet und «The New Yorker» nannte sie sogar den «führenden Männerchor der Welt.» (Luca Koch)

Konzerthinweis Box aufklappen Box zuklappen Den harmonischen Klänge des Chanticleer-Chors können Sie am 16. Juli 2024 am «Stimmen Festival» in Lörrach lauschen. Bis zum 4. August 2024 treten noch viele weitere Künstlerinnen und Künstler am Festival auf.