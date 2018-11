Lastwagen auf dem Highway, Züge durch die Prärie und Harley-Davidson-Motorräder an Tankstellen: Die Motive von Bernard Grandgirards Schwarz-Weiss-Zeichnungen erinnern an ein amerikanisches Roadmovie. Dabei dienen die Erinnerungen an seine USA-Reisen als Vorlage.

Umso faszinierender sind die detailgetreuen Kompositionen, die wie Filmausschnitte perspektivisch gestaltet sind. Es sind Bilder des Abenteuers und der Freiheit.

Das Leben von Bernard Grandgirard hatte viele Hürden. Er wurde 1957 geboren, rechtsseitig gelähmt. Seine Mutter gab ihn zur Adoption frei und er wuchs in einer Pflegefamilie auf. Heute wohnt er in Freiburg und besucht das Atelier Creahm seit 1998 an zwei Tagen pro Woche.