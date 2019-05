Bilderflut am Bielersee

Die Bieler Fototage widmen sich dieses Jahr dem Thema «Flood», Überflutung: Wie wir in der realen und virtuellen Welt überflutet werden – mit Konsumgütern, Daten oder Werbung.

Die Welt wird immer lauter und immer voller, attestiert Sarah Girard, die Direktorin der Fototage. «Heute sind wir alle in diesem Flow von Informationen, von Daten, von Fake News. Ich fand es interessant, diese Flut in Frage zu stellen.»

Instagram-Bilder aus dem sozialen Drucker

Täglich nehmen wir unzählige Bilder mit unseren Smartphones auf. Wenn diese nicht mehr in den Tiefen des Internets verschwinden, sondern auf Papier ausgedruckt werden, bekommt das Wort Bilderflut eine ganz andere Bedeutung. Das wird bei der Arbeit des Schweizer Fotokünstlers Romain Roucoules deutlich.

Legende: Der Wahl-Lausanner Romain Roucoules macht Online-Bilderfluten im Raum sichtbar. ECAL/Romain Roucoules

Er hat zwei «Social Printer» im Ausstellungsraum installiert. «Die drucken direkt Fotos, die wir in den Netzwerken teilen. Diese Akkumulation materialisiert sich im Raum», so Girard. Der Raum soll am Ende der Ausstellungszeit mit ausgedruckten Fotos überflutet sein.

Die Aleppo-Seife

Andere Arbeiten im Photoforum Pasquart drücken einem die Flut nicht so aufdringlich auf die Nase. Etwa die Arbeit des Franzosen Emmanuel Tussore, der aus Seifenblöcken Miniaturen von zerstörten Häusern aus Aleppo geschnitzt hat.

Legende: Bereits im Altertum wurde in der Gegend um Aleppo Seife hergestellt. Emmanuel Tussore macht aus dieser Seife Skulpturen. Emmanuel Tussore

Diese hat er mit der Kamera in hochaufgelösten Bildern festgehalten. Dadurch wird die Aleppo-Seife zum Symbol für eine brutale, zerstörerische Macht.

Treffpunkt für Profis und Amateure

Die beiden Arbeiten – der Digitaldrucker und die Seifen – stehen exemplarisch für den Spagat, der den Bieler Fototagen dieses Jahr gelingt: Es ist die gekonnte Mischung aus Künstlertreff und Publikumsfestival. Für Sarah Girard geht es um Austausch und Vermittlung.

Ausstellungshinweis Die Bieler Fototage, Link öffnet in einem neuen Fenster finden heuer zum 23. Mal statt. Wie jedes Jahr werden verteilt in der ganzen Stadt Biel Werke ausgewählter Fotokünstler gezeigt. Die aktuelle Ausgabe ist noch bis zum 2. Juni 2019 zu sehen.

«Es muss beides sein», sagt Girard. «Ein Platz, wo sich die Professionellen zeigen und miteinander diskutieren können. Aber wo auch das Publikum über die Fotografie nachdenken kann.»

Die neue Leitung setzt Akzente

Es ist die erste Edition, die Sarah Girard als Direktorin konzipiert hat. Sie setzt neue Akzente, indem sie die Fotografie mit anderen künstlerischen Ausdrucksformen wie Performance, Musik und Literatur in einen Dialog bringt. Biel sei dafür geografisch gesehen ideal, sagt Girard.

Bild 1 / 5 Legende: Die Serie «Comsic Surgery» der deutschen Fotografin Alma Hasler befasst sich mit Überwachung und Schönheitsbehandlungen. Alma Haser Bild 2 / 5 Legende: Der Schweizer Maxime Genoud baut aus Abfall Lochkameras. Maxime Genoud Bild 3 / 5 Legende: Die Schweizerin Myriam Ziheli hat von den Fototagen eine Carte Blanche erhalten. In ihren Werken befasst sie sich eindeutig mit dem Thema der diesjährigen Ausgabe: «Flood». Myriam Ziehli Bild 4 / 5 Legende: Lisette Appeldorn macht in ihrer Serie «Untitled» Masken aus ungewöhnlichen Gegenständen. Lisette Appeldorn Bild 5 / 5 Legende: Die Serie «Sequences of Truth and Deception» von Vanja Bucan widmet sich dem Verhältnis des Menschen zur Natur. Vanja Bucan

«Ich komme aus Genf, habe aber in Basel studiert und war auch im Ausland. Für mich ist die nationale Diskussion sehr wichtig. Ich denke, dass Biel ein interessanter Treffpunkt sein kann.»

Die aufwendige Vorbereitung der Bieler Fototage über ein ganzes Jahr hinweg lohnt sich aus zwei Gründen: Einerseits, weil die ausgewählten Fotokünstlerinnen und -künstler mit ihren Arbeiten viel über unsere Gesellschaft sagen. Andererseits, weil die Fototage in Biel eine schöne Art sind, die «Idée suisse» hochzuhalten.