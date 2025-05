Bild 3 von 6. 2003 liess der in Berlin wohnhafte dänisch-isländische Künstler Ólafur Elíasson in der Tate Modern die Sonne untergehen. Die BBC sendete damals ihren Wetterbericht live aus der Turbinenhalle des früheren Kraftwerks, das die Schweizer Architekten-Riesen Herzog & de Meuron in ein Kunstmuseum verwandelten.

Bildquelle: Keystone/ALASTAIR GRANT.

