An einem Familientisch im Aargau wurde der Circus Monti gegründet. Ein völliger Wahnsinn, sagt der heutige Zirkusleiter und Sohn der Gründer.

«Irgendetwas ist immer», schmunzelt Johannes Muntwyler. Mit zwei Tassen Kaffee setzt er sich an einen Tisch vor dem Zirkuszelt. Eine Soloartistin habe sich zwei Tage vor der Premiere die Bänder gerissen. Doch das bereitet dem aktuellen Zirkusleiter nur kurzfristig einen Adrenalinschub. Schliesslich hatte Johannes Muntwyler lange Zeit, sich an solche Vorfälle zu gewöhnen: Seit 40 Jahren tourt der Circus Monti mittlerweile durch das Land.

Vom Lehrer zum Zirkusdirektor

Es war Johannes Muntwylers Vater, Guido Muntwyler, der das Zirkusvirus an seine Frau Hildegard und die drei Söhne weitergab. Guido Muntwyler war selbst neben dem Zirkusplatz in Wohlen im Kanton Aargau aufgewachsen. Stets hatte er dort mit den Zirkuskindern gespielt, wenn diese zu Gast waren. Besonders die Figur des Clowns faszinierte ihn zeitlebens.

Legende: Guido Muntwyler (Bild) liebte bereits als Kind den Zirkus und Clowns. Später organisierte er mit Clown Pello Kurse für Kinder. Pello empfahl ihm, ins Zirkusleben einzusteigen. Wikimedia, Circus Monti, CC BY-SA 4.0

Wichtig wurde diese Erinnerung im Leben von Guido Muntwyler erst später: Er war bereits Vater und ein angesehener Lehrer im Dorf war – trotzdem war er nicht ganz glücklich.

1 / 4 Legende: Zirkusdebüt: Die «5 Montis» bei einem ihrer ersten Auftritte Ende der 1970er-Jahre im Circus Olympia. Circus Monti/Familie Muntwyler 1978/79 2 / 4 Legende: Damals stand die Gründung des Circus Monti noch in weiter Ferne. Circus Monti/Familie Muntwyler 1978/79 3 / 4 Legende: Guido Muntwyler als Clown Monti mit seiner Frau Hildegard und den Söhnen Johannes, Niklaus und Andreas. Circus Monti/Familie Muntwyler 1978/79 4 / 4 Legende: Johannes Muntwyler als junger Jongleur 1983 bei einem Auftritt im Circus Royal. Circus Monti/Familie Muntwyler 1983

«Schule, Kinder, viele Sitzungen, eine Frau – ich fühlte mich irgendwie zerrissen und wünschte mir das Leben ganzheitlicher, wie auf einem Bauernhof.» Dies sagte er in den 1970er-Jahren gegenüber dem Schweizer Fernsehen. Damals eine aussergewöhnliche Einstellung zum Leben, die viel Kopfschütteln auslöste.

Die längste Auszeit ihres Lebens

Doch Guido Muntwyler war ein Freigeist. Er beantragte eine Auszeit von der Schule und trat mit den Kindern in der Manege des Circus Olympia auf: als Clown Monti. Seine Frau Hildegard Muntwyler, eine ausgebildete Lehrerin, unterrichtete die Zirkuskinder. Doch aus der Familien-Auszeit wurde ein Lebensprojekt.

Nach einigen Gast-Tourneen fragte sich die Familie Muntwyler 1984, wie es nun weitergehen soll. Johannes Muntwyler erzählt: «Ich war damals schon erwachsen, 21 Jahre alt. Es war ein Bauchentscheid. Die ganze Familie sass am Tisch, einige Freunde waren auch da. Und dann hat man gesagt: ‹Komm, wir machen es! Wir gründen einen Zirkus und machen ihn, wie wir ihn gut finden.›»

1 / 2 Legende: Im Jahr der ersten Monti-Tournee 1985: Johannes Muntwyler (links) mit seiner Familie. Circus Monti/Familie Muntwyler 1985 2 / 2 Legende: Und Johannes Muntwyler im Jahr 2023 mit seiner Frau und den drei Söhnen. Circus Monti/Familie Muntwyler 2023

Freunde und Verwandte liehen Geld, und die Hypothek des Familien-Hauses konnte erhöht werden. Das war das Startkapital des Circus Monti. Der Druck war gross. «Wir hatten keine Ahnung von Zirkus. Weder vom Inhalt noch von der Technik oder Logistik. Am Anfang war es sehr schwierig. Mein Vater aber war ein gnadenloser Optimist», erzählt Johannes Muntwyler.

Viele aus dem Dorf unterstützen das Vorhaben damals und halfen mit, wo sie konnten. Geprobt wurde hinter dem Haus, die Mutter nähte Kostüme, Johannes Muntwyler übernahm die Technik, ein Bruder die Tiere, der Vater machte den Tourneeplan. 1985 gings auf die erste Reise.

Grosse Kunst mit knapper Kasse

«Die Familie hat enorm viel investiert: Tag und Nacht gearbeitet, in all den Jahren. Es war kein Spaziergang.» Johannes Muntwyler, der wohl den robusten Optimismus seines Vaters in den Genen hat, wird etwas nachdenklich, wenn er über die Anfangszeit spricht.

«Das Geld war knapp, manchmal zu knapp. Meine Mutter war für das Finanzielle verantwortlich. Das bereitete ihr schlaflose Nächte. Sie hat Löhne gemacht, Rechnungen gezahlt, musste zur Bank in den ersten Jahren, wenn Geld fehlte», erzählt Johannes Muntwyler.

1 / 4 Legende: Auf dem Insel-Areal in Wohlen AG startete der Circus Monti in seine allererste Saison 1985. Circus Monti/Familie Muntwyler 1985 2 / 4 Legende: Mithilfe mehrerer Lkws, Traktoren und Lieferwagen konnte das Zirkusequipment durch das Land transportiert werden. Circus Monti/Familie Muntwyler 1985 3 / 4 Legende: Grund zum Feiern: Zum 10. Jubiläum trat 1995 fast die ganze Familie in der Manege auf. Circus Monti/Familie Muntwyler 1994 4 / 4 Legende: Im Jahr 1995 war der Platzbedarf für den Zirkus bereits grösser als noch 1985. Hier in Windisch auf der Amphiwiese. Circus Monti/Familie Muntwyler 1995

Mutter Hildegard war es zu verdanken, dass die Finanzen nie ganz aus dem Lot gerieten. Oft pfiff sie Mann und die drei Söhne zurück und machte ihnen klar, dass es für ihre Wünsche nicht reicht. So hat sie eines der Prinzipien des Monti geschaffen.

«Rein unternehmerisch war für uns immer klar: Wir können uns nur das leisten, was wir uns leisten können. Das sage ich auch meinen Söhnen immer wieder. Der Zirkus gehört uns und das wollen wir auch in Zukunft so beibehalten. Das ist vielleicht etwas konservativ, aber ich glaube, damit sind wir gut gefahren», erklärt Johannes Muntwyler.

Ein Clown sorgte für Kopfzerbrechen

Das hat auch geholfen, als ausgerechnet das erfolgreichste Programm dem Zirkus massive Probleme bescherte. Clown Dimitri, Zirkusmensch und Theatermensch, gestaltete 1998 das Programm des Zirkus: eine ausverkaufte Tournee, die mit dem Prix Walo geadelt wurde. So beschloss man, die Dimitri-Show im nächsten Jahr nochmals zu spielen, aber in anderen Städten.

«Das war ein Riesenflop. Und hätte uns damals fast das Genick gebrochen», erzählt Johannes Muntwyler. «Es hat sehr wenig gefehlt und wir hätten aufhören müssen. So ist es immer mal wieder rauf und runter gegangen mit dem Zirkus.»

Kurz und knapp: die Meilensteine des Circus Monti Box aufklappen Box zuklappen 1977: Vor der eigentlichen Zirkusgründung: Erster Auftritt der «5 Montis» im Circus Olympia. 1984: Gründung der Circus Monti Familien AG. 1985: Der Circus Monti startet am 12. März – als «poetisch-schmucker Circus» – in seine erste Saison, nach einer Vorbereitungszeit von nur wenigen Monaten. 1988: Der Zirkus entwickelt sich gut. Circus Monti ist mit 40 Personen und 25 Tieren unterwegs. 1992: Die Familie Muntwyler wagt es, bei der Programmgestaltung einen neuen Weg einzuschlagen und verbindet Circus mit Theater. 1998: Clown Dimitri führt Regie. Mit dem Programm «Der ZirKuss» gewinnt der Circus Monti den Prix Walo – als erster Circus überhaupt. 1999: Guido Muntwyler, Clown Monti, stirbt an Krebs und hinterlässt eine grosse Lücke. 2004: Der Circus Monti feiert am 12. März zum 20. Mal Premiere. Fünf Nummern der gesamten Truppe stehen im Zentrum des Programmes. Niklaus Muntwyler verlässt mit den Pferden Ende Saison den Zirkus. Johannes Muntwyler übernimmt mit seiner Familie die Leitung. 2015: Die Circus Monti AG übernimmt die Zirkus- und Zeltvermietung Alfredo Nock und gehört neu mit über 45 Zelten zu den führenden Zirkuszelt-Vermietungen Europas. Neu dauert die Monti-Tournee nur vier statt acht Monate. Und erstmals öffnet 2015 «Monti’s Variété» in Wohlen die Pforten während der Wintermonate. 2018: Ein neues Zelt ermöglicht freie Sicht von allen Plätzen. Möglich machen dies zwei Bogenmasten ausserhalb der Zelthülle. Diese «tragen» die Zelthülle, weshalb auf sichtbehindernde Masten im Zeltinnern verzichtet werden kann. 2019: Hildegard Muntwyler stirbt nach längerer Krankheit im Alter von 83 Jahren. 2023: Der Circus Monti und die Familie Muntwyler erhalten vom Bundesamt für Kultur BAK den Schweizer Preis Darstellende Künste 2023 – als erster Zirkus überhaupt.

Zwei ältere Herren mit weissen Dächlikappen, weissen Socken und diagonal umgehängten Handtaschen flanieren durch den Monti-Wagenpark und mustern alles akribisch. «Wahrscheinlich Zirkusfans», schmunzelt Johannes Muntwyler. Zielstrebig nähern sich die beiden dem Direktor und loben die Sauberkeit. Die rotweissen Wagen sind blitzblank geputzt. Einige haben Geranien an den Geländern. Kein Schnipsel liegt im Gras.

«Ja, wir haben gerne Ordnung», meint Johannes Muntwyler. Obwohl er keine Zeit hat, lässt er sich in ein Gespräch verwickeln, gibt Auskunft, lässt die druckfrischen Poster des neusten Programms holen. Zufrieden ziehen die beiden wieder ab.

Zirkus ist Teamwork

Mit den Menschen respektvoll umzugehen, sei eines der Rezepte, die dazu geführt hätten, dass der Monti heute als gesundes Unternehmen dastehe, zeigt sich Zirkusleiter Johannes Muntwyler überzeugt: «Zirkus ist enorm viel Arbeit. Unsere Leute geben immer so viel. Das macht den Erfolg des Circus Monti aus.»

Rund 70 Mitarbeitende beschäftigt der Monti jedes Jahr. «Wichtig ist, dass wir als Familie Muntwyler nicht einfach dasitzen und Direktion spielen. Man kann viel verlangen von Menschen, wenn man selbst vorausgeht. Im Normalfall gehören wir zu den letzten am Abend auf dem Platz und zu den ersten am Morgen. Ich denke, das ist auch gut so und darum sind die Leute auch bereit so viel zu geben. Sie sehen: Alle ziehen mit.»

1 / 3 Legende: 2018 wurde in Aarau das neue Bogenmastenzelt eingeweiht – sichtbehindernde Stützen gehörten ab diesem Zeitpunkt der Vergangenheit an. Circus Monti/Familie Muntwyler 2018 2 / 3 Legende: Die Inszenierung «Cirque je t’aime!» aus dem Jahr 2021 ist ein Aufruf, die eigenen Träume zu verwirklichen und eine Hommage an die Monti-Gründer Hildegard und Guido Muntwyler, die 1985 ihren Traum vom eigenen Zirkus in die Tat umsetzten. Circus Monti/Familie Muntwyler 2021 3 / 3 Legende: Die Inszenierung «et Voilà!» im Jahr 2023 war für den Zirkus ein voller Erfolg. Im selben Jahr erhielt der Circus Monti als erster Zirkus die Auszeichnung mit einem Preis Darstellende Künste des Bundesamtes für Kultur. Circus Monti/Familie Muntwyler 2023

Inzwischen klingt aus dem Zirkuszelt Musik. Menschen laufen über den Platz, einige Artistinnen wärmen sich vor dem Zelt auf. Im Gastrozelt reihen die Zirkuskinder Gummibärchen auf Holzspiessen. Bei Johannes Muntwyler läutet das Telefon: Er sollte zur Probe.

Noch einmal will es der Zirkusleiter wissen und steht im 40-Jahre-Jubiläums-Programm selbst auf der Bühne. Jahrelang war Johannes Muntwyler Jongleur und gleichzeitig technischer Leiter des Monti. Nun gibt er eine Tellernummer zusammen mit zwei seiner drei Söhne, die alle im Zirkus tätig sind.

Danach will er die Familien AG definitiv an seine Söhne abgeben. «Ich komme gleich – fangt mal an», sagt der Zirkusdirektor ins Telefon zu seinem jüngeren Bruder. Dieser ist zwar nicht mehr im Zirkus dabei, verantwortet aber das diesjährige Programm. Auch ein weiterer Bruder von Johannes Muntwyler stieg irgendwann aus dem Zirkusgeschäft aus.

Ein Familienbetrieb braucht Konsens und Kompromiss

Ist es möglich, dass man sich da als Familie nicht zerstreitet? Bei so viel Herzblut und Geld, das auf dem Spiel steht? Mit Brüdern und Söhnen, Ehefrauen, die ausgestiegen oder dazugekommen sind?

Das Generationenprojekt Circus Monti Box aufklappen Box zuklappen Der Zirkus ist seit seiner Gründung in der Hand der Familie Muntwyler – und das seit mittlerweile drei Generationen. 1. Generation Muntwyler Guido Muntwyler (†1999) und Hildegard Muntwyler (†2019) waren die Eltern des aktuellen Zirkusdirektors. Zur Familie gehörten vier Kinder. Die älteste Tochter Franziska und die drei Söhne: Johannes, Niklaus und Andreas. Die Söhne engagierten sich später im Circus Monti. 2. Generation Muntwyler Der älteste Sohn, Johannes Muntwyler, hat 2005 mit seiner Familie die Geschäftsleitung des Circus Monti übernommen. Er stand jahrelang vor allem als Jongleur in der Manege und baute in den Anfängen den ganzen Wagenpark und Technikbereich des Zirkus auf. Der heutige Circus Monti trägt seine Handschrift. Niklaus, der mittlere Sohn, kümmerte sich um die Tiere des Zirkus. Er entschied sich 2005, den Zirkus zu verlassen. Dies war auch der Anlass für den Circus Monti, nicht mehr mit Tieren zu arbeiten. Andreas, der jüngste Sohn, wollte nicht in der Geschäftsleitung des Zirkus mitarbeiten. Er machte sich ab 2003 als Artist und Künstler selbstständig. Er verantwortet mit einem Team die inhaltliche Gestaltung des 40-Jahr-Jubiläums. 3. Generation Muntwyler Johannes Muntwyler hat drei Söhne: Tobias, Mario und Nicola. Alle sind bereits im Unternehmen tätig. Tobias, der älteste, ist zuständig für die Zeltvermietung und ist nach einem mehrjährigen Unterbruch dieses Jahr wieder in der Manege anzutreffen. Mario, der mittlere Sohn, steht regelmässig in der Manege als Jongleur und leitet die Administration. Nicola, der jüngste Sohn, leitet die Monti-Werkstatt. Johannes Muntwylers Lebenspartnerin Armelle Fouqueray ist ebenfalls in der Zirkusleitung und ist zuständig für das Artistencasting. Zurzeit ist die Übergabe des als Familien AG organisierten Unternehmens an die 3. Generation in vollem Gange.

«Wir sind uns nicht immer einig. Ich werde 60 und habe nicht die genau gleichen Ideen wie meine Söhne. Die haben noch mehr Power als ich. So wie ich es früher auch hatte. Wir diskutieren viel in der Familie und finden immer wieder einen Konsens oder einen Kompromiss», erklärt Johannes Muntwyler. Das ist wohl eine der grössten Leistungen der Familie Muntwyler neben dem Zirkus, der inzwischen als gesundes Unternehmen dasteht.

Ist er denn nun ein reicher Unternehmer geworden, als Zirkusdirektor? Das nicht, sagt Johannes Muntwyler. Aber er müsse nicht jedes Mal überlegen, ob er es sich mal leisten könne, in einem Restaurant zu essen.

Dann rennt er sich entschuldigend zum Zelt. Dort drehen schon Teller: schwindelerregend viele auf bedrohlich dünnen und langen Stangen. Scherben fliegen. Johannes Muntwyler rennt hin und her, hat Spass, schwitzt. Den Zirkus zu gründen vor 40 Jahren, nein, das habe er nie bereut, schafft er noch zu sagen.