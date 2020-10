View this post on Instagram

, Link öffnet in einem neuen Fenster

Heute vor 20 Jahren ist der «Peanuts-Papa» gestorben. Charles M. Schulz schuf in seinem Leben über 17’000 «Peanuts»-Strips – ohne Hilfe. Einsilbig und mit wenigen Strichen zeichnete Schulz Alltagsabenteuer von Vorstadtkindern. Alle seine Sorgen, Freuden und Nöte wanderten in «Peanuts»-Geschichten, sagte Charles M. Schulz im Interview: «Die Peanuts, das bin ich!» Die «Peanuts», das sind wir irgendwie alle. ❤️ Oder wie Umberto Eco sagte: «Die Welt der ‹Peanuts› ist eine kleine menschliche Komödie». Die gibt es jetzt in einer deutschen Werkausgabe beim @carlsenverlag. Für alle, die Klassiker der Weltliteratur gern im Büchergestell haben. . . . . #dasistkult #srfdasistkult #peanuts #charlesschulz #snoopy #charliebrown @snoopygrams, Link öffnet in einem neuen Fenster