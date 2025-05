Ausstellung in Winterthur - KI, Klischees und Katzen – wie Bilder im Netz uns einlullen

Was machen sie mit uns, die unendlichen Bilderwelten, die wir im Netz sehen? Und wie machen sie das? Mit diesen Fragen beschäftigt sich die Ausstellung «The Lure of the Image – Wie Bilder im Netz verlocken». Das Fotomuseum Winterthur feiert mit dieser Schau nach zwei Jahren Umbau Wiedereröffnung.