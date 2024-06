Legende: Szene aus dem Film «Black Panther». IMAGO / Everett Collection

Diese Form der Fiktion vermischt afrikanische Kultur mit Science-Fiction- oder Fantasy-Elementen. Oft werden dabei Orte beschrieben, in denen Schwarze ein Leben ohne Sklaverei und Diskriminierung führen können.

Der Begriff wurde 1993 vom weissen Autor Mark Dery in seinem Essay «Black to the Future» geprägt.

Afrofuturismus im Film ist einem breiten Publikum seit dem Hollywood-Film «Black Panther» bekannt.