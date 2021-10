Meret Oppenheim – das ist doch die mit der Pelztasse, oder? Stimmt. 1936 schuf sie das berühmte Objekt mit dem Namen «Déjeuner en fourrure». Die Idee kam ihr beim Geplauder mit Pablo Picasso und Dora Maar. Man sass im Café de Flore zusammen.

Bei dem Treffen trug Meret Oppenheim ein innen mit Pelz ausgekleidetes Armband, das sie für die Modedesignerin Elsa Schiaparelli entworfen hatte. Picasso soll gesagt haben, eigentlich könne man praktisch alles mit Pelz überziehen. Kurz darauf kaufte Meret Oppenheim eine billige Tasse nebst Untertasse und Kaffeelöffel und überzog alles mit feinem chinesischem Gazellenfell. Voilà! Die Pelztasse war entstanden.