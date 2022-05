«Recover» steht als Motto über den Bieler Fototagen: wiederherstellen, heilen. Das klingt zuerst ein wenig esoterisch. Aber dahinter verbergen sich Bilder, die berühren.

Das gilt zum Beispiel für die Fotoserie von Reto Camenisch. Der 63-jährige Thuner Fotograf hat nach einer Krebserkrankung eine Kur in Indien gemacht. Dort wollte er seinen Körper von der Krankheit und den Medikamenten reinigen.

Seine Bilder bringen Hoffnung

Diese Erfahrung habe Camenisch verändert, erklärt Sarah Girard, die Direktorin der Fototage. Seinen Heilungsprozess hat er in Bildern nächtlicher Landschaften festgehalten. Die Fotos sprechen von Unsicherheit und Verlorenheit, aber auch von leiser Hoffnung.

Reto Camenisch: Das vierte Drittel und die Poesie der Angst

Auch bei anderen der ausgestellten Werke steht das Thema Heilung im Vordergrund. Sie habe sich gefragt, ob das Herstellen, Teilen und Anschauen von Bildern einen positiven Effekt auf Menschen haben könne, so Girard. Deshalb wollte sie Werke ausstellen, die unseren Umgang mit der kollektiven, aber auch der individuellen Vergangenheit sichtbar machen.

Zwischen Schock und Schönheit

Einen solchen kollektiven Prozess des Umdenkens und Umdeutens zeigt etwa das Projekt von Zoé Aubry. Auf rot gemusterten Wänden zeigt die Genfer Fotografin Bilder von Blumen, Landschaften und Vögeln in leuchtenden Farben.

Auf den ersten Blick wirkt das kitschig. Doch wenn man die Geschichte hinter den Bildern kennt, erscheint die Installation in einem anderen Licht: Es gehe um einen Frauenmord in Mexiko und seine mediale Aufarbeitung, sagt Girard. Eine Frau wurde von ihrem Mann getötet und zerstückelt. Die Zeitungen publizierten schockierende Bilder ihres toten Körpers.

Zoé Aubry: #Ingrid

In den sozialen Medien formierte sich Widerstand gegen diese respektlose und reisserische Berichterstattung. Aubry forderte die Nutzerinnen und Nutzer deshalb auf, «schöne» Bilder zu posten, um die Bilder des Schreckens zu überdecken.

Das rote Muster der Wände ist in Wirklichkeit die extreme Vergrösserung einer Tatortaufnahme. Darüber hängen die Fotos der Social Media-Nutzerinnen und -Nutzer. Was die Arbeit besonders interessant macht: Aubry versuche nicht nur, den Zeitungsbildern etwas entgegenzusetzen. Das Werk lasse sich auch als soziologische Studie lesen, zur Frage: Was ist Schönheit?

Fotografie als Wellnessbad

Die weiteren Ausstellungen berühren zahlreiche andere Themen: Krieg, Identitätssuche, Verlusterfahrungen oder die Einsamkeit während der Corona-Pandemie etwa. Nicht alle sind gleichermassen überzeugend.

Wu Yumo & Zhang Zeyangping: Natural Whisper

Zu den Highlights zählen dagegen die Naturfotos der chinesischen Künstler Wu Yumo & Zhang Zeyangping. Detailfotos von Blütenblättern und Lichtreflexen lassen die Betrachtenden tief in eine Welt der Schönheit eintauchen. Und das ist wie ein Wellnessbad fürs Gemüt.