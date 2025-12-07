 Zum Inhalt springen

Britischer Starfotograf Martin Parr: Der Meister der satten Foto-Ästhetik ist gestorben

07.12.2025, 14:33

  • Der britische Fotograf Martin Parr ist 73-jährig verstorben.
  • Bekannt war er für seine humorvollen Aufnahmen aus dem Alltag seiner Landsleute.
  • Mit seinen «farbenfrohen Bildern», wie ihn die «BBC» beschrieb, galt Parr als Meister der Strassenfotografie.
  • Bild 1 von 4. Von der Sonne gebräunte Körper und ikonische Bilder vom Massentourismus: Martin Parr war bekannt für seine satte Ästhetik ... Bildquelle: Roberto Serra – Iguana Press/Getty Images.
    Ältere Frau mit Sonnenbrille, wird fotografiert.
  • Bild 2 von 4. … und seinen ironischen Blick auf den Alltag. Bildquelle: IMAGO / Avalon.red.
    Älterer Mann vor bunter Fotowand stehend.
  • Bild 3 von 4. Dank seiner unverkennbaren Ästhetik, seinem britischen Touch und seinen Lieblingsthemen wie Tourismus oder Konsumismus wurde er zum Star. Bildquelle: Rober Solsona/Europa Press via Getty Images.
    Frau betrachtet mehrere Fotos an Galeriewand.
  • Bild 4 von 4. Und auch in der Schweiz war er zu Gast, hier stand Parr selbst Modell – in seiner Ausstellung «Souvenir» im Zürcher Museum für Gestaltung 2013. Parrs Serie «Think of Switzerland» zeigt etwa die Polo Schnee-Weltmeisterschaft in St. Moritz. Bildquelle: KEYSTONE/Walter Bieri.
    Mann betrachtet Wandbild von Personen in Pelzmänteln mit Hunden.
«Mit grosser Trauer geben wir bekannt, dass Martin Parr am Samstag in seinem Haus in Bristol verstorben ist», meldete die Stiftung gleichzeitig mit Magnum Photos, der Agentur, für die der Fotograf lange Zeit gearbeitet hatte. Die Todesursache wurde nicht bekannt gegeben, aber bei dem Fotografen war im Mai 2021 ein Myelom, eine Form von Blutkrebs, diagnostiziert worden.

Parrs Einfluss reicht weit über den Kreis der Fotografie-Liebhaber hinaus, auch wenn sein fast dokumentarisches, manchmal als kitschig bezeichnetes Werk ihm ebenso viele Bewunderer wie Kritiker eingebracht hat.

Älterer Mann mit Brille und Kamera lächelnd im Innenraum.
Legende: Der nun verstorbene Martin Parr: Mit seinen Arbeiten übte der Brite Kritik an der Tourismusindustrie und am globalen Konsumverhalten. 2021 zeichnete die Queen ihn sogar für seine Verdienste um die Fotografie aus. KEYSTONE/DPA/Daniel Karmann

Parr wurde am 23. Mai 1952 in Surrey geboren und von seinem Grossvater in die Fotografie eingeführt. Er begann mit Schwarz-Weiss-Aufnahmen. Mitte der 1980er-Jahre machte er mit «Last Resort» auf sich aufmerksam, einer Fotoserie über Mittelklasse-Urlauber in Brighton, die mit der Verwendung von Blitzlicht auch im Freien einen Vorgeschmack auf sein späteres Werk gab. Nach einem mit Hindernissen gepflasterten Werdegang wurde er 1994 trotz der anfänglichen Ablehnung Vollmitglied der Agentur Magnum. Von 2013 bis 2017 leitete er diese.

SRF 1, Sternstunde Kunst, 6.12.2025, 9:40 Uhr. ; 

