Die Musik ist wild, die Bilder sind bunt und schnell aneinandergeschnitten. Vor allem im dreiminütigen Film «Looking for Musrooms»: Bruce Conner setzt sich hier mit der psychedelischen Wirkung halluzinogener Pilze auseinander. Den Soundtrack dazu lieferten die Beatles mit ihrem ebenso psychedelisch anmutenden Song «Tomorrow Never Knows».

«Es gibt Filme, die nach Musik entstanden sind. Da ist das Musikstück der Handlungsstrang, der den Ablauf vorgibt, den Conner dann mit Bildern illustriert oder auch Bilder zur Musik, zu Tönen setzt», erklärt Kurator Roland Wetzel.

In «Looking for Mushrooms» sehen wir Blumen auf einer Wiese, Texturen auf Hauswänden, Gesichter, Menschen, die Karten spielen. Im Rhythmus der Musik wirkt das wie ein berauschendes, visuelles Stakkato.