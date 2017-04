documenta 14 in Athen

Zum ersten Mal ist die traditionsreiche Kunstausstellung in Athen zu Gast. Im Fokus stehen die Wirtschafts- und die Flüchtlingskrise. Das gibt Anlass zu Diskussionen. Unsere Beiträge zur documenta im Überblick.

Zusatzinhalt überspringen documenta 14 Die documenta 14 ist eine der bedeutendsten Ausstellungen für zeitgenössische Kunst. Sie findet in Kassel (10.6 bis zum 17.9.17) und in Athen (8.4 bis zum 16.7.17) als weiterem konzeptuell gleichberechtigtem Standort statt.

Von Athen lernen?

Die Griechen sollten nun endlich «ihre Hausaufgaben machen», hiess es in der Folge der Schuldenkrise oft. Bei documenta-Kurator Adam Szymczyk regte sich dagegen Widerstand. Das Motto für seine Athener Ausgabe der traditionsreichen Kunstausstellung lautet darum: «Von Athen lernen».

Wie diese Geste in Athen ankommt, welche Kunst zu sehen ist und inwiefern sich die Rolle der Kunst in einer von der Krise gebeutelten Land ändert – darüber diskutieren in Kontext die Kunstkritikerinnen Belinda Grace Gardner und Ellinor Landmann sowie die griechische Journalistin Rodothea Seralidou.

Die documenta übersetzt Krisen in Kunst

Im Vorfeld wurde befürchtet, dass sich die Kunst an der Krise bloss berauschen würde. Doch ein Besuch in Athen zeigt: Die Kunst hat wirklich etwas zu sagen.

Die Krise macht erfindersch

Ein steinernes Zelt als Mahnmal an die Flüchtlingskrise, ein Bett ohne Dach über dem Kopf und ein kunstvoller Abfallhaufen – der «Kulturplatz» besucht Athen und stellt fest: Die Kunst lernt von Athen, dass die Krise erfinderisch macht.

Die Weltkunstausstellung bleibt rätselhaft und distanziert

Die documenta durchzieht die ganze Stadt Athen. Dennoch gelang es den Kunstschaffenden nicht, die Kommunikationsbarrieren zwischen der documenta und der einheimischen Szene abzubauen. Und viele Athener haben nicht mitbekommen, dass ihre Stadt im Moment das Epizentrum der zeitgenössischen Kunst ist.

Griechische Künstler werfen ein kritisches Auge auf ihr Land

Künstler in Griechenland kämpfen gegen die Schwere der politischen Lage an – mit Non-Profit-Galerien, humorvoller Kunst und Verständnis für das Fremde.