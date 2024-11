Per E-Mail teilen

Donald Duck ist die am meisten gedruckte Figur in der Comicgeschichte – abgesehen von Superhelden wie Spiderman. Und das, obwohl (oder gerade weil) er oft kläglich scheitert. Zum 90. Geburtstag von Donald bringt der Taschen Verlag einen grossen Bildband heraus, mit jeder Menge Skizzen, Comiczeichnungen und Fotos.

Sympathischer Pechvogel

Herausgeber Daniel Kothenschulte glaubt: Gerade Donalds Missgeschicke machen ihn so beliebt. «Donald hat so viel Pech, dass all seine Heldentaten nicht schrecklich glamourös und übertrieben scheinen. Das ist etwas, das ihn von anderen Cartoon-Stars unterscheidet.»

Acht Jahre lang haben Kothenschulte und die beiden US-amerikanischen Disney-Experten David Gerstein und J.B. Kaufman für ihr Buch recherchiert.

Über den Herausgeber und die Autoren Box aufklappen Box zuklappen Legende: Herausgeber von «Walt Disney's Donald Duck. Die ultimative Chronik»: Daniel Kothenschulte. Mirjam Baker Der Herausgeber Daniel Kothenschulte ist Autor, Kurator und Dozent für Film- und Kunstgeschichte. Eine besondere Vorliebe für Trickfilme hat er, seit er mit drei Jahren «Das Dschungelbuch» gesehen hat. Er arbeitet als Filmkritiker für die Frankfurter Rundschau und lehrte an verschiedenen Hochschulen. Die Autoren David Gerstein ist unabhängiger Animations- und Comic-Historiker, Autor und Herausgeber. Er arbeitet eng mit der Walt Disney Company und ihren Lizenznehmern zusammen. J. B. Kaufman ist Autor und Filmhistoriker, der durch zahlreiche Veröffentlichungen und Vorträge zu Disneys Trickfilmen, zum amerikanischen Stummfilm und zu ähnlichen Themen bekannt wurde.

Gemeinsam sichteten sie in den Disney-Archiven tausende von Skizzen und Storyboards. In ihrem Bildband präsentieren sie viele bislang unveröffentlichte Donald-Entwürfe – das Buch ist ein wahrer Schatz für eingefleischte Fans.

Legende: «Donald im Laufe der Jahre»: eine Jubiläumsserie der Walt Disney Studios zum 60. Geburtstag von Donald Duck im Jahr 1994. Disney / Courtesy Heritage Auctions

Dass Donald überhaupt das Licht der Welt erblickte, war Zufall: Anfang der 1930er-Jahre entdeckte Walt Disney den Performer Clarence Nash. Dessen Spezialität: Tierstimmen nachmachen. Als Nash eine Ziege imitierte, klang das für Disney eher nach einer Ente – so entstand die Idee für Donald. Clarence Nash vertonte Donald jahrzehntelang, mit seiner typisch schnatternden Stimme.

Strategisch zum Star aufgebaut

1934, bei seinem ersten Auftritt, ist Donald noch eine Nebenfigur in einem Kurzfilm. Doch schon bald macht er Karriere: Ab 1935 erscheint er in den täglichen Zeitungs-Comicstrips von Disney, im selben Jahr kommt ein erstes Donald-Bilderbuch heraus. In den 1940er-Jahren avanciert er zur Hauptfigur in abendfüllenden Zeichentrickfilmen.

1 / 6 Legende: Originalzeichnung von Carl Barks für einen abgelehnten Walt Disney Comic (1948). Barks war einer der wichtigsten Zeichner der Donald-Duck-Crew. Disney / Courtesy Heritage Auctions 2 / 6 Legende: Seit 1934 ist Donald Duck eine der beliebtesten Comicfiguren. Er war in mehr Filmen zu sehen als jeder andere Protagonist von Disney. Disney / Landesmuseum Mainz 3 / 6 Legende: Verschiedene Comiczeichner entwickelten die Figur immer wieder weiter. Design von Don Towsley, 1938. Disney 4 / 6 Legende: Die Entendame Daisy Duck trat 1940 auf die Bildfläche. Disney / Courtesy Heritage Auctions 5 / 6 Legende: In der Comicgeschichte «Donald Tames His Temper» (1946) wird der Enterich vom Unfug seiner Neffen Huey, Dewey und Louie auf die Probe gestellt. Auf Deutsch heissen die Drillinge Tick, Trick und Track. Disney / Thomas Jensen collection 6 / 6 Legende: Für die Donald-Duck-Familie wurde sogar eigens ein Familienstammbaum angefertigt, der «Duck Family Tree». Disney / David Gerstein collection

Walt Disney habe Donald strategisch zum Star aufgebaut, ist Comicexperte Daniel Kothenschulte überzeugt: «Walt Disney wollte eigentlich Filme mit Schauspielern machen, er wollte ein Studio-Boss sein. Donald war sein Clark Gable.»

Propaganda mit Donald

Doch anders als Clark Gable ist Donald Duck nie ein makelloser Filmstar zum Anhimmeln. Dafür eignet er sich mit seinem cholerischen Temperament perfekt als Identifikationsfigur: Donald, der Durchschnittsbürger.

Dieses Image lässt sich auch für politische Zwecke nutzen: Tatsächlich produziert Disney im Zweiten Weltkrieg eine Reihe von Propaganda-Kurzfilmen mit Donald.

Besonders erfolgreich ist «Der Fuehrer's Face» von 1943. Darin träumt Donald, er sei in Deutschland und müsse in einer Rüstungsfabrik im Akkord Bomben bauen. Natürlich verhält sich Donald selbst in seinem Nazideutschland-Albtraum nie obrigkeitshörig, sondern genauso frech und subversiv wie immer.

«Ich bin vielleicht eine Ente ...»

Der Bildband beleuchtet auch solche weniger bekannte Seiten von Donald und bietet nebst spannenden Texten mit Hintergrundinfos jede Menge Bildmaterial zum tollpatschigen Pechvogel.

Was den besonderen Charme von Donald Duck ausmacht, hat übrigens niemand so schön auf den Punkt gebracht wie Donald selbst. In einem Film von 1941 sagt er: «Ich bin vielleicht eine Ente, aber ich bin auch nur ein Mensch.»