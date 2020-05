Die Ausstellung «Zahl, Rhythmus, Wandlung – Emma Kunz und Gegenwartskunst», Link öffnet in einem neuen Fenster würdigt erstmals das zeichnerische Werk der Schweizer Künstlerin Emma Kunz (1892-1963) in der Kulturlandschaft Appenzellerland, in der sie seit 1951 bis zu ihrem Tod lebte und arbeitete.

In der Kunsthalle Ziegelhütte Appenzell sind Zeichnungen von Emma Kunz im Dialog mit Werken zeitgenössischer Künstlerinnen und Künstlern noch bis Anfang Januar 2021 zu sehen.