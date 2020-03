Viele Schweizer Kunstmuseen haben zwar ihre Bemühungen um Provenienzforschung verstärkt. Aber wenn es um konkrete Rückgabeforderungen geht, versuchen viele noch immer zu beweisen, dass die jüdischen Sammler ihre Werke freiwillig z.B. in der Schweiz, ausserhalb der NS-Gebiete, veräusserten – um darzulegen, dass es sich im jeweiligen Fall nicht um NS-Raubkunst handelt.

Das Kunstmuseum Basel bringt jetzt Bewegung in die Sache, indem es klar sagt: die Washingtoner Prinzipien werden im Fall Glaser angewendet. Man suchte und fand also eine faire und gerechte Lösung. Das Haus ist unter Direktor Josef Helfenstein in dem Bereich ein Pionier in der Schweiz.