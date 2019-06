Im westfälischen Unna gibt es das einzige Museum Europas, dass sich ausschliesslich mit Lichtkunst befasst., Link öffnet in einem neuen Fenster Der Besuch in der ehemaligen Linden-Brauerei lohnt sich. In den Kellergewölben haben international renommierte Künstler wie James Turrell, Mischa Kuball, Olafur Eliasson und François Morrelet ganze Räume, dem Kontext entsprechend installiert. Man taucht dort ein wie in eine Wunderwelt.