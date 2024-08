Han van Meegeren galt als verschwiegener Meister. Bis 1945 schuf der Niederländer in seiner geheimen Werkstatt Vermeer-Fälschungen, welche die Kunstwelt begeisterten. Sammler, Museumsleute und Wissenschaftler gingen van Meegeren auf den Leim.

In der Fälscherwerkstatt: Han van Meegeren auf einer Aufnahme von 1945.

Jahre später war Wolfgang Beltracchi genauso erfolgreich, aber weniger verschwiegen. Er suchte die Öffentlichkeit, publizierte Bücher und war Thema eines Dokumentarfilms. 2011 wurde er wegen Betrugs zu einer Haftstrafe von sechs Jahren verurteilt.

Wie Beltracchi, van Meegeren und weitere Fälscher – es sind übrigens tatsächlich alles Männer – arbeiten, das untersucht Henry Keazor, Kunsthistoriker an der Universität Heidelberg.

Eine der erfolgreichsten Fälscherstrategien: gute Planung. «Fälscher denken voraus», erklärt Keazor vor dem Porträt eines Knaben. Das Bild wurde um 2007 von Christian Goller gemalt und anschliessend mit einer dicken Schmutzschicht überzogen, um es älter aussehen zu lassen. Viel älter.

Goller datierte sein Bild auf das Jahr 1509 und gab vor, es sei vom bedeutenden Renaissance-Maler Lucas Cranach gemalt worden. Der Fälscher trug dabei dick auf, malte dem Knaben treuherzige Bambi-Augen und nutzte grelle Farben, damit sein Bild potenzielle Käuferinnen und Käufer auch durch den «historisch» dunklen Firnis hindurch überzeugte.

Fälschungen müssen auf den ersten Blick funktionieren. «Das Kerngeschäft ist die visuelle Überwältigung», erklärt Henry Keazor. Am Institut für europäische Kunstgeschichte der Universität Heidelberg untersucht er seit 2021 Fälschungen mit seinen Studierenden.

Ein gefälschtes Bild verführt auf den ersten Blick, ist oft zu schön, um wahr zu sein: spektakuläres Licht, liebliche Ansichten oder eine Oberfläche voller feiner Risse, die als sogenanntes «Craquelée» altmeisterliche Provenienz vorgaukeln.

Die Heidelberger Fälschungs-Studien-Sammlung (HeFäStuS) versammelt unterdessen über 100 solcher Bilder, alles entlarvte Fälschungen, die der Uni von deutschen Landeskriminalämtern und Privaten zur Forschung überlassen wurden.

Im Falle des gefälschten Cranach kopierte der Fälscher zwei Originale und kombinierte sie neu. Der Kopf entstammt einem Blatt von Cranach aus dem Louvre, der Körper mit dunklem Gewand und spitzem Kragen kommt von einem seiner Humanisten-Porträts.

Diese Kombination liess den Fälscher auffliegen, Cranach hätte das so nie gemalt. Der Knabe ist offensichtlich zu jung für das Kleidungsstück eines Gelehrten. Die technologische Untersuchung von Bildträgern und Farben wies das gefälschte Gemälde übrigens als fälschungstechnisch «unbedenklich» aus.