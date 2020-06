Lois Hechenblaikner ist im Tiroler Alpbachtal aufgewachsen. Seit den 1990er-Jahren setzt er sich mit dem tourismusbedingten Wandel seiner Heimat auseinander. Seine Fotos werden an Ausstellungen im In- und Ausland gezeigt – etwa vor einigen Jahren im Alpinen Museum Bern, Link öffnet in einem neuen Fenster.