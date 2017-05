Im künstlichen Soziotop – Disneylands prägender Einfluss

Aus Kulturplatz vom 3.5.2017

Wie ticken junge Menschen, die in der Einflusssphäre von Euro Disney bei Paris aufwachsen, der grössten Touristenattraktion Europas? Die französische Künstlerin Marion Balac geht dieser Frage in ihrem Film «Les Enfants de Val d'Europe» nach. Das halbstündige Kunstvideo beleuchtet die schattige Rückseite des Vergnügungsparks. In Interviews geben Einheimische Einblick in gespaltene Identitäten, gefangen zwischen den Realitäten des französischen Alltags und den Illusionen der US-amerikanischen Traumwelt.

Igor Basic