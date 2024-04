Der italienische Künstler, Architekt und Industriedesigner Gaetano Pesce ist gestorben. Er wurde 84 Jahre alt und starb in New York. Pesces Schaffen erstreckte sich von der Architektur bis zum Design. Er ist vor allem für seinen experimentellen Einsatz von Farben, Formen und Materialien bekannt.

Gaetano Pesces berühmteste Werke

1 / 6 Legende: Der Stuhl «Up 50» von Gaetano Pesce war auf dem Salon del Mobile während der Mailänder Designwoche 2019 zu sehen. Die Form des Sessels soll an einen Frauenkörper erinnern. Getty Images/Pier Marco Tacca 2 / 6 Legende: Auf der 54. Kunstbiennale 2011 provozierte Pesce mit seinem Kunstwerk «Senzafine unica». Model und Pornodarstellerin Vittoria Risi posierte dabei auf einer bunten Skulptur. IMAGO / Pond5 Bilder 3 / 6 Legende: Schon wieder sein berühmter Sessel: Einweihung der Installation «Die leidende Majestät» von Gaetano Pesce auf der Piazza Duomo in Mailand. IMAGO / Independent Photo Agency Int. 4 / 6 Legende: Im Palais des Beaux-Arts in Lille hängen Gaetano Pesces «Deux Sacs pour Lille». IMAGO / Danita Delimont 5 / 6 Legende: Mit seinen Installationen machte Gaetano Pesce gegen Gewalt an Frauen aufmerksam. Im Bild: «The Being Trampled» (2018). IMAGO / Independent Photo Agency 6 / 6 Legende: Auch als Pop Art Künstler machte sich Pesce einen Namen, zum Beispiel mit diesem übergrossen, schwarzen Fuss. IMAGO / Xinhua

Seine Mitarbeitenden schreiben auf Instagram: «Schweren Herzens geben wir das Ableben des visionären Schöpfers Gaetano Pesce bekannt».

Er habe vor allem im letzten Jahr mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen gehabt, sei aber «trotz gesundheitlicher Rückschläge positiv, verspielt und immer neugierig» geblieben.

Mit einem Sessel auf Höhenflug

Seinen Durchbruch schaffte er mit seinem Sessel «Up 50», auch «La Mamma» genannt, 1969 auf der Mailänder Möbelmesse. Mit diesem Stück übte er Kritik an der Position der Frau in der Gesellschaft.

Seine Arbeiten befinden sich unter anderem im Museum of Modern Art in New York und im Victoria and Albert Museum in London.

02:43 Video Archiv: Ausstellung mit Gaetano Pesce in Basel Aus Kulturplatz vom 29.06.2005. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 43 Sekunden.