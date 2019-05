Seit 2007 hebt der Schweizer Grand Prix Design das Werk von namhaften Designerinnen und Designern hervor, das im nationalen und internationalen Kontext die Qualität und Relevanz der Schweizer Designpraxis repräsentiert. Der Preis ist mit 40'000 Franken dotiert.

Die Preisträger werden am Dienstag, den 11. Juni 2019 in der Ausstellung der Swiss Design Awards geehrt. In der Ausstellung, die parallel zur Art Basel und Design Miami/Basel stattfindet, werden ausserdem auch Arbeiten der Preisträgerinnen und des Preisträgers zu sehen sein. Die begleitende Publikation zum Schweizer Grand Prix Design 2019 erscheint ebenfalls zu diesem Anlass.