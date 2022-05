Susanne Bartsch (Modeikone und Event Producerin)

Legende: Schön schrill: Momentaufnahme eines Bartsch-Events aus den frühen 1990er-Jahren. Susanne Bartsch

Susanne Bartsch erlangte 1989 internationale Bekanntheit, als sie ihren ersten Love Ball veranstaltete, eine Wohltätigkeitsveranstaltung für die Aids-Forschung. Dank ihren aussergewöhnlichen Outfits, den expressiven Make-ups und ihrem einzigartigen Stil wurde Susanne Bartsch zur Muse für unzählige Modedesigner. Susanne Bartsch lebt und arbeitet in New York.

Verena Huber (Innenarchitektin)

Legende: Innenräume sind ihre Domäne: Ein Restaurant, gestaltet von Verena Huber. Lucia Degonda

Die Baslerin befasst sich mit den Fragen des Wohnens und Sich-Aufhaltens. Auf die ersten Arbeiten in den 1970er-Jahren folgten grössere Aufträge: Restaurants, Schiffe, Bibliotheken sowie die Innenraumgestaltung für das Schwesterhochhaus des Zürcher Universitätsspitals. Verena Huber lebt und arbeitet in Zürich.

Beat Streuli (Fotograf)

Legende: Den Menschen im Blick: Eine Fotoarbeit unter freiem Himmel, die Streuli in Vietnam realisierte. Beat Streuli

Beat Streuli besuchte Kunstschulen in Zürich und Basel und war Gaststudent an der Hochschule der Künste in Berlin. Seine Arbeiten wurden erstmals 1986 im Aargauer Kunsthaus ausgestellt. 2019 veröffentlichte er «Fabric of Reality», eines seiner bisher umfangreichsten Künstlerbücher. Beat Streuli lebt und arbeitet in Wädenswil und Brüssel.