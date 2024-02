Cool, elegant und auch gemütlich sind seine Möbel – und von bester Qualität. Das war Hans Eichenberger wichtig. In einem Radiobeitrag vor einigen Jahren sagte er: «Das modische Züüg isch nid mi Wält.»



Hans Eichenberger lebte zuletzt in einem Altersheim in Bremgarten bei Bern. Dort starb er bereits am 6. Januar, wie seine Tochter am Freitag bestätigte.

08:00 Video Aus dem Archiv: Porträt des Designers Hans Eichenberger. Aus Schauplatz vom 17.05.1985. abspielen. Laufzeit 8 Minuten.

Der 1926 in Grosshöchstetten, Kanton Bern, geborene Schreiner und Zeichner mit eigenem Atelier prägte die Schweizer Wohnkultur vor allem in den 1950er- bis 1960er-Jahren. Nach seinen Entwürfen entstanden Einrichtungen und Möbel in geradlinigem, modernem Stil.

Sein Werk umfasst unter anderem mehr als 35 Stühle und Fauteuils, darunter der Expo-Sessel (1964) und den Saffa-Stuhl (1955).

1 / 4 Legende: Hans Eichenbergers Armstuhl «HE 103», vor Objektaufnahmen von Alfred Habluetzel im Museum für Gestaltung Zürich. KEYSTONE / MUSEUM FUER GESTALTUNG ZUERICH / FX JAGGY 2 / 4 Legende: Hans Eichenberger mit einem Bild seines entworfenen Bankratsaals der Schweizerischen Nationalbank, 1981. BAK / Gina Folly 3 / 4 Legende: Hans Eichenberger mit seinem Saffa-Stuhl von 1955. BAK / Gina Folly 4 / 4 Legende: Seit den 1950er-Jahren hat Hans Eichenberger das Schweizer Möbeldesign massgeblich mitgeprägt und dutzende von Stühlen, Sesseln und weiteren Möbeln hat entworfen. BAK / Gina Folly

Eichenberger, der sich selber als «nicht akademischen Designer» bezeichnete, entwarf auch Möbel für Restaurants, Geschäfte, Buchhandlungen und Banken. Seine Arbeiten wurden mehrfach in namhaften Institutionen ausgestellt, unter anderem im Museum of Modern Art (Moma) in New York, im Museum für Gestaltung in Zürich und im Vitra Design Museum in Weil am Rhein (D).

SBB-Wagen mit blau-rotem Stoffbezug

Er war über Jahre in Entwicklungsteams für SBB-Waggons und Ski-Sicherheitsbindungen tätig. Bekannt wurden seine Bahnwagen mit Sitzen in blau-rotem Stoffbezug. Mit dem Skihersteller Head entwickelte er von 1966 bis 1980 Sicherheitsbindungen.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Bern Freiburg Wallis Hans Eichenbergers lebenslange Passion für Möbel und Räume 22.04.2016 Mit Audio

2016 erhielt Eichenberger im Alter von 90 Jahren den Schweizer «Grand Prix Design» für seine «wegweisende Rolle» in der Schweizer Geschichte des Möbeldesigns und der Innenarchitektur des 20. Jahrhunderts. 1954, 1957 und 1958 hatte er bereits den Schweizer Designpreis gewonnen.