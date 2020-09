Uli Stein war einer der bekanntesten Cartoonisten Deutschlands. Sein Ding: Eieräugige und knollennasige Menschen, die Maus, aber auch seine Katzen, Hunde und Pinguine.

Legende: Uli Stein im Jahr 2000 mit dem Plakat zu seiner Ausstellung in einer Berliner Galerie. KEYSTONE/DPA/Stephanie Pilick

Frecher Humor

Der ehemalige Journalist veröffentlichte ab Anfang der 1980er-Jahre seine ersten Postkarten, später dann Bücher.

Allein im deutschsprachigen Raum sind mehr als 13 Millionen Cartoonbücher von Uli Stein verkauft worden. Der freche Humor seiner Zeichnungen machte ihn bald über die deutsche Grenze hinaus bekannt.

Legende: Neben dem Zeichnen hatte Stein eine weitere Leidenschaft: das Fotografieren. KEYSTONE/DPA/Holger Hollemann

«Ich möchte den Leuten Spass machen, sie unterhalten und ihnen schöne Momente geben in trüben Zeiten oder auch in guten Zeiten», sagte Stein 2009 in einem Interview.

Uli Stein verstarb bereits vor einer Woche im Alter von 73 Jahren in seinem Haus bei Hannover, wie seine Stiftung für Tiere in Not mitteilte. Der Deutsche litt den Angaben zufolge unter der Parkinson-Krankheit.

Sein Tod sei für sein Umfeld dennoch überraschend gekommen, so die Sprecherin der Stiftung.