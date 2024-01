Inhalt

Im Wert von 900'000 US-Dollar - Gestohlene Gemälde von Picasso und Chagall gefunden

Vor 14 Jahren sind die Bilder in Israel gestohlen worden: «Tête» von Pablo Picasso und «L'homme en prière» von Marc Chagall. Nun sind sie in einem Keller in Antwerpen aufgetaucht.