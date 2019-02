Oskar Kokoschka lebte in Österreich, Deutschland und zuletzt der Schweiz. Er galt schon als Kunststudent als «Oberwilder», weil er sich gegen den Jugendstil und damit den grossen Meister Gustav Klimt wandte.

Gleichzeitig war er aber auch ein gefühlvoller Betrachter seiner Umgebung. Seinen Studenten gab er einen Leitsatz weiter, nach der er selbst seit seiner Kindheit lebte: «Zum Sehen gehört das Schauen.»

Kokoschka erlebte beide Weltkriege. Im Ersten wurde er mehrfach verletzt, im Zweiten erklärten die Nazis seine Bilder zur «entarteten Kunst».

Er war zwei Mal verheiratet und führte – nachdem er im Krieg alles verloren hatte – eine Kunstschule in Salzburg. Seine letzten Jahre verbrachte er in Villeneuve am Genfersee.