Sabine Himmelsbach, geboren 1966, studierte Kunstgeschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und ist seit 2012 Direktorin am Haus der elektronischen Künste (HeK) in Basel. Zuvor arbeitete sie in Deutschland und in Österreich als Ausstellungsleiterin am Edith-Russ-Haus für Medienkunst in Oldenburg und am Zentrum für Kunst und Medien in Karlsruhe. Als Autorin und Dozentin widmet sie sich Themen rund um Medienkunst und digitale Kultur.