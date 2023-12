Ausstellungstipp

Best-of Satire im Museum: Alles hat in einer Scheune angefangen. Dort hat der Verein «Gezeichnet» 2007 die erste Jahresrückblick-Ausstellung organisiert. Dieses Jahr sind 55 Schweizer Zeichnerinnen und Zeichner in der Ausstellung «Gezeichnet» im Museum für Kommunikation zu sehen. Die Szene der Schweizer Cartoonistinnen und Cartoonisten ist aktiv und lebendig.

Es kommt immer wieder talentierter Nachwuchs hinzu, der es schafft, die Pointe mit wenigen Strichen auf Papier zu bringen. Davon sind anscheinend nur 10 Prozent dem Zeichnen an sich gewidmet, 90 Prozent ist Kopfarbeit. So kommt es dann zur «geistvollen» Satire, bei der einem das Lachen im Hals stecken bleiben kann. Satire übt Kritik am Weltgeschehen, mit scharfem, beissendem Witz werden die aktuellen Zustände angeprangert. Sensible Gemüter seien gewarnt. (Isabelle Reymond)

Hinweis Box aufklappen Box zuklappen «Gezeichnet» – Jahresrückblicks-Ausstellung der Schweizer Pressezeichnenden: Bis 25. Februar 2024 im Museum für Kommunikation Bern.

Literaturtipp

Legende: Vereint die seltsamsten Bücher der Welt: «Die Bibliothek des Wahnsinns». Knesebeck Verlag

Skurrile Schriftstücke für Liebhaber: Ein Koran, der mit dem Blut von Saddam Hussein geschrieben wurde. Eine Bibel, die eine Pistole versteckt. Und Bücher, die so gross sind, dass man einen Motor zum Umblättern braucht. «Die Bibliothek des Wahnsinns» von Edward Brooke-Hitching ist eine reich bebilderte Sammlung der aussergewöhnlichsten Schriftstücke aus aller Welt. Eine so unterhaltsame wie skurrile und interessante Reise durch die Literaturgeschichte! Ein Muss für alle, die Bücher lieben. (Katja Schönherr)

Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Edward Brooke-Hitching: «Die Bibliothek des Wahnsinns». Aus dem Englischen übersetzt von Lutz-W. Wolff. Knesebeck Verlag, 2023.

Konzerttipp

Orgelstar Cameron Carpenter: Eine Explosion der Farben wie im Film «2001: Odyssee im Weltraum» erlebt der US-amerikanische Starorganist Cameron Carpenter, wenn er an der altehrwürdigen Orgel alle Hände und Beine voll zu tun hat – und dabei manchmal mit den Händen sogar auf zwei Manualen gleichzeitig spielt. Und auch das Publikum bekommt von ihm immer eine aussergewöhnliche Klangfarbenpracht zu hören. Zum Jahreswechsel ist der so coole wie ernsthafte Supervirtuose Carpenter gleich zweimal live in der Schweiz zu erleben. Er spielt in Luzern und Zürich zusammen mit dem Zürcher Kammerorchester ein barockes Programm mit Werken von Couperin bis Bach. (Moritz Weber)

Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Cameron Carpenter mit dem Zürcher Kammerorchester: 31.12.2023, 17:00 Uhr, KKL Luzern (Goll-Orgel)

1.1.2024, 17:00 Uhr, Tonhalle Zürich (Kuhn-Orgel)

Filmtipp

Gute Gefühle von Wim Wender: Wim Wenders erzählt die tägliche Routine von Hirayama, der in Tokio öffentliche Toiletten putzt. Eine Arbeit, die er mit viel Sorgfalt erledigt. Wenn er mal eine freie Minute hat, nutzt er sie für die Kunst: hört Musik, liest oder fotografiert. Es passiert nichts Aussergewöhnliches und trotzdem ist «Perfect Days» faszinierend. Denn wir nehmen den Blick von Hirayama an, der sich täglich ab vielen kleinen Dingen erfreut, die er beobachtet oder die ihm passieren. Ein ungewöhnlicher «Feel Good»-Film der zeigt: Wenn du aufmerksam bist, kann jeder Tag ein Perfect Day sein. (Ann Mayer)

Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Kinostart von «Perfect Days» am 21.12.2023

Albumtipps

Die besten Schweizer Alben des Jahres: Auch dieses Jahr gab's wieder hochkarätige Musik von Schweizer Künstlerinnen und Künstlern – die Sounds!-Redaktion hat ihre Favoriten aus der Pop-, Rock-, Rap- und Electronica-Szene herausgepickt. Dabei sind unter anderem: sonnengetränkter Rock’n’Roll von Annie Taylor auf ihrem zweiten Album «Inner Smile», das Debüt des Rocktrios Yet No Yokai («Wir sind da»), Groove-Pop von Sirens of Lesbos («Peace») oder «Film Noir» von Dezmond Dez – ein Schweizer Rap-Meisterwerk. (Sounds!-Redaktion)