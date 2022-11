Der bekannte, aber anonyme Streetart-Künstler setzt mit neuen Werken in der Ukraine ein Zeichen für den Widerstand und gegen den Krieg.

Welche Graffiti-Motive sind zu sehen? Gleich mehrere Graffitis im Banksy-Stil gaben zu reden. Das prominenteste davon zeigt eine Turnerin, die den Handstand macht. Dabei wirkt es, als würde sie sich mit den Händen auf den Trümmern abstützen.

Auch weitere Bilder sind aufgetaucht. Ein kleiner Junge wirft mit einem Judo-Manöver einen Mann zu Boden. Die «David-gegen-Goliath»-Szene scheint nicht zufällig gewählt: Putin übt sich bekanntlich im Judo-Kampfsport.

1 / 3 Legende: In der Nähe von Kiew zwingt ein kleiner Junge einen Mann zu Boden. Eine Putin-Anspielung? Imago/Kyodo News 2 / 3 Legende: An der Fassade eines zerstörten Wohnblocks streckt sich eine Turnerin über einem Einschussloch. Imago/NurPhoto 3 / 3 Legende: Mitten auf einem zerstörten, abgebrannten Wohnhaus übt sich Banksys Turnerin im Handstand. Imago/NurPhoto

An einer anderen Stelle dreht eine Akrobatin mit einem Band in der Hand ihre Pirouette über einem in der Wand klaffenden Loch. Auch weitere Werke im Banksy-Stil sind in der Ukraine zu sehen.

Wo sind die Kunstwerke aufgetaucht? Die Handstand-Turnerin thront auf einer Ruine in Borodjanka, nordwestlich von Kiew, ebenso der Judo-Junge. Andere Werke sind etwa in der Stadt Irpin aufgetaucht.

Stammen die Werke tatsächlich von Banksy? Auf dem Instagram-Kanal des anonymen Künstlers wurde ein Foto der Handstand-Gymnastin gepostet, ebenso auf seiner Webseite. Die Veröffentlichung gilt als Zeichen, dass Banksy ein Werk als seines bestätigt.

Zu den anderen Graffitis im Banksy-Stil gab es bisher keine Posts. Jedoch schrieb die britische Nachrichtenagentur PA, Banksys PR-Agentur habe bestätigt, dass sich der Künstler in Borodjanka und Irpin ans Werk gemacht habe.

Warum Graffitis in Kriegsgebieten? Banksy ist bekannt für sozialkritische Werke. Er hat schon in anderen Krisengebieten seine Spuren hinterlassen, etwa an der Mauer zwischen Israel und Palästina.

Legende: Militär-Kritik: Ein Banksy-Graffiti an der Sperrmauer zu Jerusalem. IMAGO / imagebroker

Dort schmücken seit den 2000er-Jahren Banksy-Werke die Wand, welche unter anderem die militärische Unterdrückung kritisieren. Banksy bringt seine Botschaften so an Ort und Stelle an die Wand. Da der Künstler inzwischen weltbekannt ist, gehen sie ebenfalls um die Welt.

Welche Reaktionen lösten die Streetart-Werke aus? Das ukrainische Verteidigungsministerium kommentierte das Bild des siegenden Judo-Jungen auf Twitter: «Wir sind stärker als David. Sie sind schwächer als Goliath.»

We are stronger than David

They are weaker than Goliath.

Possibly by Banksy pic.twitter.com/dRGp2kftqy — Defense of Ukraine (@DefenceU) November 12, 2022

Viele Ukrainerinnen und Ukrainer bedankten sich bei Banksy. Er erinnere die Welt daran, dass der Krieg weiterhin nicht vorbei sei.

Auch Stimmen aus dem Iran wurden laut. Iranerinnen und Iraner baten Banksy, die Proteste mit seiner Kunst zu unterstützen.

Jemand kommentierte etwa auf Banksys Instagram-Post: «Iranische Frauen brauchen die Hilfe von Künstlerinnen und Künstlern weltweit – damit ihre Stimmen gehört werden.»