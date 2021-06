Inhalt

Kunstaktion von Barbara Kiener - In Wimmis glühen Beton und Alpen um die Wette

Seit dem Zweiten Weltkrieg blieben die Panzersperren in der Nähe von Thun unberührt. Nun hat sie eine Berner Künstlerin in der Nacht auf Dienstag Pink eingefärbt – und will damit die Schweizer Kriegsgeschäfte kritisieren.