Kunstprojekt in Basel

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Er kommt ganz in Weiss. Offenes Hemd, weisses T-Shirt und weisse Turnschuhe. Das einzig Dunkle sind seine Tattoos, die unter seinen Ärmeln hervorschauen. Es ist die Art-Basel-Woche, die Stadt ist voll mit Touristinnen und Touristen. Fischer ist Schweizer, lebt aber seit Jahren in den USA. Er erkennt einen amerikanischen Touristen und ist sofort für einen Smalltalk zu haben. Es gibt wenige bekannte Künstler, die mit einer solchen Direktheit auf die Welt zugehen.

Legende: Kennen sich seit über 30 Jahren: Künstler Urs Fischer mit «Kulturplatz»-Moderatorin Eva Wannenmacher auf dem Martinskirchplatz in Basel. SRF/Stefan Zucker

Fischers Karriere begann in den 1990er-Jahren in Zürich. Mit spektakulären Aktionen, schrägen Skulpturen und vielen Partys war er ein Fixstern der Kultur- und Partyszene jener Zeit.

Von Zürich nach Los Angeles

Seine Wege führten ihn aber bald über Amsterdam und Berlin nach New York, wo er 20 Jahre blieb. Inzwischen Vater von zwei Kindern, hat er sich in Los Angeles niedergelassen, wo er früher auch schon einmal lebte.

«Ich könnte mir schon vorstellen, wieder nach Europa zurückzukehren», sagte er heute. Wenn auch nicht sofort, nur schon wegen seiner Kinder, die in Amerika aufgewachsen sind und noch zur Schule gehen. In L.A. hat er sich ein Haus gekauft, wo er mit Familie, Nannys und Haustieren lebt, alle weiblich. Nur in seinem Studio herrschen die Männer.

Aktuell zeigt Fischer im Rahmen seiner Ausstellung «Skinny Sunrise: Globus Public Art Project», die zeitgleich zur Art Basel stattfindet, alte Arbeiten im Totenhäuschen und rund um den Basler Marktplatz.

Urs Fischer: «Skinny Sunrise» Box aufklappen Box zuklappen Legende: Ausstellungsansicht «Skinny Sunrise». Urs Fischer/Private Collection. Foto: Mark Niedermann Was: Kunstprojekt von Urs Fischer während und nach der Art Basel vom 13. Juni bis 27. Juli

Kunstprojekt von Urs Fischer während und nach der Art Basel vom 13. Juni bis 27. Juli Wo: Rund um das Globus-Warenhaus am Marktplatz Basel, inklusive «Totehüsli» am Martinskirchplatz

Rund um das Globus-Warenhaus am Marktplatz Basel, inklusive «Totehüsli» am Martinskirchplatz Öffnungszeiten Totehüsli:

13. bis 22. Juni: Täglich 10–20 Uhr

23. Juni bis 27. Juli: Freitag bis Sonntag, 10–19 Uhr Worum geht's? Urs Fischer verwandelt den Basler Marktplatz in eine Kunstlandschaft. Seine Werke – darunter Skelettskulpturen und ein Selbstporträt aus Wachs – greifen das Thema Vergänglichkeit auf und beziehen sich auf den mittelalterlichen Basler Totentanz. Neben der Fassade des Warenhauses Globus und dem Markplatz bespielt Fischer auch das sogenannte «Totehüsli», ein einst zu einer Kirche gehörendens Beinhaus. Wer steckt dahinter? Das Projekt ist Teil des «Globus Public Art Project», einer Kooperation zwischen dem Warenhaus Globus und der Fondation Beyeler. Es bildet den Abschluss einer dreiteiligen Serie während des Umbaus des Globus-Gebäudes.

Zu sehen sind etwa: Ein Abguss von Fischer selbst, an einem Tisch sitzend. Ein Skelett auf einer Couch. Ein Stuhl umfasst von Körperteilen, die Fischer im Laufe seiner Karriere immer wieder abgiessen lässt: Füsse, Hände, Köpfe, eine Zunge – meist so, dass sie vom restlichen Körper abgetrennt sind.

Legende: Urs Fischer mit seiner Selbstporträt-Skulptur «Untitled» (2011): Anders als Figuren aus dem Wachskabinett à la Madame Tussauds & Co. ist dieses Werk nicht dafür gemacht, lange zu halten. Die Figur brennt langsam ab; das Wachs tropft nach und nach zu Boden. Urs Fischer/Private Collection. Foto: Mark Niedermann

Das Material Paraffin ist es, das ihn – zusammen mit Wachs – zu einem der Stars der Kunstwelt machte. 2011 an der Biennale in Venedig lässt er die sieben Meter hohe Skulptur «Der Raub der Sabinerinnen» als Kerze abbrennen. Frauenfiguren als Kerzen haben ihn schon in den 1990er-Jahren zum begehrten Künstler für Grosssammler gemacht.

Legende: Biennale in Venedig, 2011: Urs Fischer zeigt seine Kerzenwachs-Version der berühmten Skulptur «Der Raub der Sabinerinnen». Das Original aus Marmor, geschaffen 1579 vom flämisch-italienischen Bildhauer Giambologna, gilt als Meisterwerk des Manierismus und steht in Florenz. Getty Images/Luc Castel

Heute sitzt er selbst als Wachsfigur da. Abbrennend und geduldig. «Es könnte Wochen dauern, bis die Kerze ganz in sich zusammensackt», sagt Urs Fischer. «Je nachdem, wo man den Docht reinbohrt, je nach Durchzug. Alles hat einen Einfluss, wie sich die Figur verändert.»

Leonardo DiCaprio als Kerzenskulptur

In den letzten Jahren waren es vor allem Freunde, die er erst dreidimensional erfasste, um sie dann abzugiessen. Das berühmteste Beispiel ist «Leo» (2019). Ein Abguss von Leonardo DiCaprio mit seinen Eltern. Fischer sucht nach archetypischen Figuren, die in sich ruhen oder auf dessen Schultern die ganze Welt lastet. Bei DiCaprio interessieren ihn seine Eltern, die sich trennten, als er ein Kleinkind war, was ihn bis heute prägt.

Das Gute bei Fischer ist: Er gehört zu den teuersten Schweizer Künstlern, bewegt sich in der Kunstwelt zwischen Hollywoodprominenz und Milliardären – und doch, wenn er da sitzt in der Basler Sonne und redet, ist er sich selbst ziemlich treu geblieben. Er ist wirklich gut darin, das Kleine und Alltägliche gross aufzublasen, auch wenn er selbst am Boden bleibt.