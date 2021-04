Die jeweils von 11 bis 20 Uhr begehbare «Arena für einen Baum» ist Teil einer Ausstellung, welche die Kulturstiftung Basel KBH.G am 11. Mai 2021 in ihrem Stammhaus an der Basler Spitalstrasse eröffnen wird. Dort soll dann laut Vorankündigung mit rund 75 Werken von 45 Künstlerinnen und Künstlern aus dem 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart die «Vielfalt der künstlerischen Auseinandersetzung mit der Natur» präsentiert werden.