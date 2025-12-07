Der britische Fotograf Martin Parr ist 73-jährig verstorben.

Dies teilte die Martin Parr Foundation mit.

Bekannt war er vor allem für seine humorvollen Aufnahmen aus dem Alltag seiner Landsleute.

«Mit grosser Trauer geben wir bekannt, dass Martin Parr am Samstag in seinem Haus in Bristol verstorben ist», meldete die Stiftung gleichzeitig mit Magnum Photos, der Agentur, für die der Fotograf lange Zeit gearbeitet hatte.

Von der Sonne gebräunte Körper und ikonische Bilder vom Massentourismus: Martin Parr war bekannt für seine satte Ästhetik und seinen ironischen Blick auf den Alltag ...

... wie hier auf einem Foto in der Ausstellung «Short & Sweet» in Bologna, 2024.

Dank seiner unverkennbaren Ästhetik mit Nahaufnahmen und satten Farben, seinem britischen Touch und seinen Lieblingsthemen wie Tourismus oder Konsumismus wurde er zum Star.

Und auch in der Schweiz war er zu Gast, hier stand Parr selbst Modell – in seiner Ausstellung «Souvenir» im Zürcher Museum für Gestaltung 2013. Seine Serie «Think of Switzerland» zeigt etwa die Polo Schnee-Weltmeisterschaft in St. Moritz.

Parrs Einfluss reicht weit über den Kreis der Fotografie-Liebhaber hinaus, auch wenn sein fast dokumentarisches, manchmal als kitschig bezeichnetes Werk ihm ebenso viele Bewunderer wie Kritiker eingebracht hat.

Parr wurde am 23. Mai 1952 in Surrey geboren und von seinem Grossvater in die Fotografie eingeführt. Er begann mit Schwarz-Weiss-Aufnahmen. Mitte der 1980er-Jahre machte er mit «Last Resort» auf sich aufmerksam, einer Fotoserie über Mittelklasse-Urlauber in Brighton, die mit der Verwendung von Blitzlicht auch im Freien einen Vorgeschmack auf sein späteres Werk gab. Nach einem mit Hindernissen gepflasterten Werdegang wurde er 1994 trotz der anfänglichen Ablehnung Vollmitglied der Agentur Magnum. Von 2013 bis 2017 leitete er diese.