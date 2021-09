Fremdheit ist das Gefühl, das sich in der Ausstellung sogleich einstellt. Schon ganz praktisch bei der Frage, wie diese Bildergeschichten gelesen werden müssen. Stimmt ja, von rechts nach links.

In der aktuellen Ausstellung des Museums Rietberg sind viele Emaki zu sehen: Bildergeschichten auf Papier zum Ausrollen. Text und Bild immer abwechselnd. Die abgebildeten Szenen darauf bleiben aber unverständlich.