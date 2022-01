Bonjour Paris! Die Art Basel wird eine neue Kunstmesse im Pariser Grand Palais gestalten – und das sieben Jahre in Folge.

Art Basel expandiert nach Paris: Die zur MCH Group gehörende Art Basel hat den Zuschlag für eine neue Messe in der französischen Hauptstadt erhalten. Zumindest für sieben Jahre in Folge. So lange gilt der Vertrag mit der «Réunion des musées nationaux».

Bei der einwöchigen Messe wird sich alles – kaum überraschend – um zeitgenössische und moderne Kunst drehen. Aber nicht nur, sagt Christian Jecker, Sprecher der Art Basel: «Es wird nicht nur um Kunst gehen, sondern in einem weiteren Sinn um Kultur, auch um Musik, Film und Mode.» Und er betont: «Es wird keine Art Basel Paris sein.» Wie die Messe in Zukunft heissen wird, sei noch offen. Richtig los geht das Projekt im kommenden Oktober.

Legende: Der Grand Palais in Paris wird bis 2024 renoviert. Bis dahin findet die neue Messe im Grand Palais Éphémère Unterschlupf. IMAGO / YAY Images

Paris sei auch ein Meilenstein auf die lange Sicht, so Beat Zwahlen, CEO der MCH Group: «Dies ist ein weiterer Schritt in Richtung unseres Ziels, den langfristigen Erfolg der MCH Group zu sichern.»

Verlässt die MCH-Group also das Basler Nest? Basel soll die Heimat bleiben, betont Verwaltungsratspräsident Andrea Zappia: «Wir bekennen uns zu 100 Prozent zu unseren bestehenden Art Basel Veranstaltungen in Basel, Miami Beach und Hong Kong.»