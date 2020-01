Legende: Die Ausstellung «Symbiotic seeing» spricht alle Sinne an, sie lässt in fremde Welten eintauchen. Installationsansicht: Kunsthaus Zürich, 2020 / Foto: Franca Candrian / Courtesy of the artist; neugerriemschneider, Berlin; Tanya Bonakdar Gallery, New York / Los Angeles / © 2020 Olafur Eliasson