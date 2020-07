Legende: Bauer scheut keine heiklen Themen: Er zeichnet eine Lega-Veranstaltung, auf der Demonstranten Mussolini-Bilder mit dem römischen Gruss hochhielten. Marc Bauer «Mal Etre / Performance, Demonstration», 2020 Pencil on coated aluminium (Dibond), in four parts Each 45 x 42 cm. Courtesy of the artist and Galerie Peter Kilchmann, Zurich