Legende: Nicht alles, was vom Himmel kommt, ist heilig: Maurizio Catellans Skulptur zeigt Papst Johannes Paul II. in Seitenlage, Sekunden nachdem er von einem Meteoriten getroffen wurde. Sein Werk «Die neunte Stunde» (La Nona Ora) wurde bereits 2001 auf der Biennale in Venedig ausgestellt. IMAGO / TT