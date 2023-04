Eine neue Studie zeigt: Am Kunstmarkt steigen die Preise in astronomische Höhen. Verlierer gibt es trotzdem.

Das teuerste im vergangenen Jahr verkaufte Bild kostete 195 Millionen Dollar – der zweithöchste Preis, der jemals für ein Kunstwerk bezahlt wurde. Das Werk des Pop-Art Künstlers Andy Warhol, ein Druck von Marilyn Monroe, gehörte ursprünglich einem Sammlerpaar aus der Schweiz.

02:33 Video Aus dem Archiv: «Marilyn» erzielt in New York Rekordpreis Aus Tagesschau vom 10.05.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 33 Sekunden.

Mit der spektakulären Versteigerung der Sammlung von Paul Allen, dem verstorbenen Microsoft-Mitbegründer sorgte im letzten Jahr eine weitere Auktion für viel Aufsehen. Für Bilder von Paul Cézanne, Gustav Klimt, Vincent van Gogh, Paul Gauguin und Georges Seurat aus Allens Besitz wurden Höchstpreise bezahlt.

Sechs Werke erzielten Auktionspreise von je deutlich mehr als 100 Millionen Dollar. Insgesamt brachte die Auktion einen Erlös von 1.6 Milliarden Dollar.

Kunst als Statussymbol

Es sei das erste Mal, dass innerhalb eines einzigen Jahres so viele Bilder die 100-Millionen-Dollar-Marke übertroffen hätten, sagt Clare McAndrew, Kunstexpertin und Autorin der Studie «the art market».

Paul Allens Privatsammlung schreibt Geschichte

1 / 4 Legende: Ein Händchen für Schnäppchen? Für 138 Millionen Dollar wechselte «La Montagne Sainte-Victoire» von Paul Cézanne (1839–1906) den Besitzer. Getty Images / Anadolu Agency 2 / 4 Legende: Georges Seurat (1859–1891): «Les poseuses». Bei 150 Millionen Dollar fiel 2022 der Hammer. Getty Images / Sepia Times Universal Images Group 3 / 4 Legende: Die Millionen wohnen im Walde: Gustav Klimts «Birkenwald». Für 105 Millionen Dollar wurde es aus der Sammlung von Paul Allen entwurzelt. Keystone / AP / Christie's 4 / 4 Legende: Bilder des Malers Paul Gauguin (1848-1903) sind bekannt für klischeebehaftete Träume aus europäischer Sicht. So auch «Maternite (II)». Traumhafte 92 Millionen Dollar erzielte es dennoch. Keystone / AP / Sotheby's

Für die Rekordpreise gebe es zwei Gründe. Zum einen sei es selten, dass eine so grosse Sammlung mit qualitativ derart hochwertigen Kunstwerken auf den Markt komme. Es gebe eine grosse Nachfrage nach diesen Meisterwerken.

Zum anderen sei auch das nötige Geld vorhanden. Die Milliardärinnen und Milliardäre der Welt konnten laut der Studie der Art Basel und UBS ihren Reichtum in den vergangenen zehn Jahren verdoppeln.

«The Art Market» – Studie von Art Basel und UBS Box aufklappen Box zuklappen Die Studie «The Art Market» wird im Auftrag der Art Basel und der UBS verfasst. Sie erscheint einmal jährlich und wird von der Kunstökonomin Clare McAndrew verfasst.

Ein Teil ihres Geldes fliesse in den Kunstmarkt – vor allem in das teuerste Segment. Solche Kunstwerke seien ein Statussymbol, sagt Clare McAndrew. Kein Wunder, dass die grossen Auktionshäuser wie Christie’s, Sotheby’s und Philips so hohe Umsätze erzielen wie nie.

Gewinner hier, Verlierer dort

Dagegen kämpfen die kleineren und mittelgrossen Galerien, Händler und Auktionshäuser mit etlichen Schwierigkeiten. So seien die Kosten im vergangenen Jahr markant gestiegen, sagt McAndrew. Besonders die Transportkosten hätten sich zum Teil verdoppelt, und auch der Aufbau von Online-Kanälen sei teuer.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Teuerstes Gemälde der Welt Die unglaubliche Geschichte des letzten Leonardo 22.08.2019 Mit Video

Die hohe Inflation in vielen Ländern sei eine Belastung. Dies führe dazu, dass Käuferinnen und Käufer zurückhaltend seien und nach höheren Rabatten verlangten. «Der Markt war selten so gespalten wie im vergangenen Jahr», sagt Studienautorin Clare McAndrew. Etliche Galerien sowie Kunsthändlerinnen und Händler stünden unter enormen Druck.

Immer mehr Online-Auktionen

Weltweit grösster Markt für Kunst sind die USA, gefolgt von Grossbritannien, China und Frankreich. Laut Studie ist die Schweiz mit einem Umsatz von rund 1.3 Milliarden Dollar auf dem fünften Platz, mit einem ähnlichen Volumen wie Deutschland.

Der Online-Handel wiederum ist im Kunstgeschäft in den vergangenen Jahren wichtiger geworden – auch wenn die Umsätze über diesen Kanal im vergangenen Jahr etwas geschrumpft sind. Der Anteil des Online-Handels im globalen Kunstgeschäft liegt bei 16 Prozent, im Vergleich zu 9 Prozent vor der Pandemie.