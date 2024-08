1. Die Badhütte in Rorschach

02:36 Video Abkühlung in der Badhütte Rorschach Aus Tagesschau vom 05.07.2015. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 36 Sekunden.

In Rorschach steht seit 1924 – also seit 100 Jahren – die «Badhütte», ein hölzernes Seebad auf Stelzen im Wasser. Es ist das einzige übriggebliebene Kastenbad – einst getrennt in ein Frauen- und Männerbad – am Ufer des Bodensees. Es ist der Ort, wo sich einst die Arbeitenden aus der Industrie waschen konnten, weil die wenigsten zu Hause ein Badezimmer hatten. Heute geniessen viele Stammgäste die weite Aussicht auf den Bodensee, der hier einem Meer gleicht – viele kommen täglich. Für sie ist es einer der schönsten Orte in der Schweiz. (Raphael Zehnder)

Badhütte in Rorschach Box aufklappen Box zuklappen Mehr Informationen zur Badhütte in Rorschach.

2. Die Büchersammlung von Martin Dreyfus in Zürich

Audio Unter Büchern mit Martin Dreyfus 03:44 min, aus Kultur-Aktualität vom 25.07.2023. Bild: zvg abspielen. Laufzeit 3 Minuten 44 Sekunden.

Der Literaturvermittler Martin Dreyfus hat in den letzten 50 Jahren eine der wohl grössten Privatbibliotheken der Schweiz zusammengetragen. Und diesen Bücherschatz teilt er gerne. Er schöpft daraus für Vorträge, Ausstellungen und Bildungsreisen – und wer sich interessiert, darf die Bibliothek auch besichtigen. (Remo Vitelli)

Buchhandlung von Martin Dreyfus Box aufklappen Box zuklappen Mehr zur Sammlung und Veranstaltungen.

3. Das Gasthaus Grünenwald in Engelberg

Audio Das Gasthaus Grünenwald: alles, ausser gewöhnlich 03:27 min, aus Kultur-Aktualität vom 26.07.2023. Bild: zvg abspielen. Laufzeit 3 Minuten 27 Sekunden.

Vor rund 20 Jahren kratzten die Musiker von Jolly & the Flytrap ihr ganzes Geld zusammen und kauften das Gasthaus Grünenwald in Engelberg im Kanton Obwalden. Was sie daraus machten, ist kein gewöhnliches Gasthaus, sondern ein Ort, an dem Kunstaffine und Musikschaffende absteigen können, um zu arbeiten und zu proben. Dabei ist das Haus selbst ein Kunstwerk, beherbergt es doch eine wilde Mischung aus Pop Art, Artefakten, Schweizer Kunstschaffen und Kitsch – heimelig und inspirierend. (Gisela Feuz)

Gasthaus Grünenwald Box aufklappen Box zuklappen Mehr Informationen zum Gasthaus Grünenwald.

4. Ein Museum für sich alleine in Giornico

Audio Hans-Josephson-Museum in Giornico 03:46 min, aus Kultur-Aktualität vom 28.07.2023. Bild: Keystone/Gaetan Bally abspielen. Laufzeit 3 Minuten 46 Sekunden.

Ja, das ist möglich! Und zwar in der Leventina. Im Dörfchen Giornico (TI) befindet sich nämlich das Museum «La Congiunta» des Bildhauers Hans Josephsohn. Vor dem Museumsbesuch gibt es noch einen bekömmlichen Cappuccino. Den Schlüssel fürs Museum holt man nämlich in der Osteria im Dorf. Im Museum drinnen findet man Josephsohns ausdrucksstarke Reliefs und Halbfiguren. Übrigens: Im Betonbau der Architekten Peter Märkli und Stefan Bellwalder ist es angenehm kühl, der Weg dahin führt durchs pittoreske Dörfchen. Und hungrige Mägen finden am Bach lauschige Grotti. (Karoline Thürkauf)

Museum La Congiunta Box aufklappen Box zuklappen Mehr Informationen zum Museum im Giornico.

5. Kunst und Konfitüre auf Chantal Michels Bauernhof

Audio Das Bauernhofprojekt von Chantal Michel 03:59 min, aus Kultur-Aktualität vom 27.07.2023. Bild: Privat abspielen. Laufzeit 3 Minuten 59 Sekunden.

Die Berner Künstlerin Chantal Michel verwandelt einen verlassenen Bauernhof in einen Ort der Lebenskunst. Eigenhändig restauriert sie das historische Gebäude und hegt und pflegt einen Permakultur-Garten, dessen Früchte sie zu Pesto und Konfitüre verarbeitet. Chantal Michel lebt auf ihrem Hof in Diessbach bei Büren (BE) Wertschätzung für die Natur und für das Alte, das Gebrauchte, dem sie neues Leben einhaucht. Sie lädt ihre Gäste ein, mit ihr in den Dialog zu treten – eine Idee, mit der sie in der Kunstszene nicht alleine ist. (Alice Henkes)

Der Hof von Chantal Michel Box aufklappen Box zuklappen Der Hof kann nur auf Anmeldung besucht werden.

Transparenzhinweis Box aufklappen Box zuklappen Dieser Artikel wurde bereits im Jahr 2023 publiziert.