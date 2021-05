Anka Schmid wurde 1961 in Zürich geboren und studierte an der Deutschen Film- und Fernsehakademie in Berlin. Sie hat zahlreiche Kino- und Fernsehfilme, Artvideos und Kunst-Installationen realisiert, zuletzt «HAARIG - Geschichten vom feinsten Körperteil», «Wild Women - Gentle Beasts», «Mit dem Bauch durch die Wand», «Isa Hesse-Rabinovitch».