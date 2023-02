Legende: Die Künstlerin Valie Export 2022 in Salzburg. IMAGO / SKATA

Valie Export, 1940 in Linz geboren, lebt und arbeitet in Wien. Sie zählt zu den Pionierinnen der Performance- und Konzeptkunst. 1967 legte sie mit dem Namen Valie Export in einer zu dieser Zeit radikalen Geste sowohl den Namen ihres Vaters als auch den ihres Exmannes ab, um eine neue Identität für sich zu beanspruchen.

Ihre Werke wurden weltweit im Rahmen zahlreicher Einzel- und Gruppenausstellungen gezeigt. Die Künstlerin lehrte an unterschiedlichen internationalen Institutionen und war von 1995 bis 2005 als Professorin für Multimedia-Performance an der Kunsthochschule für Medien in Köln tätig.